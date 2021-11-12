الحكم بالسجن المؤبد بتهمة القتل المعادي للسامية لقاتل ميراي كنول..فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، أصدر القضاء الفرنسي حكما بالسجن المؤبد بحق قاتل سيدة يهودية تبلغ من العمر 85 عاما في باريس، في قضية أثارت موجة من الاحتجاجات على معاداة السامية في فرنسا.

وتعرضت ميراي كنول لإحدى عشرة طعنة وحرق جسدها جزئيا في الهجوم الذي وقع في شقتها في باريس في مارس-آذار 2018.

وقد حكم على منفذ الجريمة ياسين ميهوب الذي يبلغ من العمر 32 عاما في محكمة في باريس بالسجن مدى الحياة دون عفو ​​مشروط لمدة 22 عاما على الأقل.

برأت المحكمة شريكه في التهمة

وبرأت المحكمة شريكه في التهمة، أليكس كاريمباكوس من جريمة القتل العمد، ولكن حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما مع عقوبة أمنية بثلثي مدة العقوبة بتهمة السطو المشدد على منزل الضحية. وحُكم على والدة ميهوب، زليخة خلاف، بالسجن ثلاث سنوات، منها عام تحت المراقبة الإلكترونية، إذ أدينت بإخفاء أشياء وتنظيف سلاح الجريمة.



