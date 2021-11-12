صدمة في ليفربول قبل مواجهة آرسنال .. إصابة قوية لساديو ماني

تعرض ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، لإصابة قوية خلال مباراة منتخب بلاده أمام توجو في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2022.

وغادر ساديو مانى ملعب المباراة بعد مرور 28 دقيقة على بداية المباراة، بعد شكواه من الإصابة، ودخل بدلا منه اللاعب بولاي ضياء.

وحتى الآن لم تتضح طبيعة إصابة ماني أو المدة المتوقعة لغيابه، وأشارت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية إلى أنها قد تكون في الضلوع.

وخرج ماني من مباراة الجولة الخامسة لدور المجموعات، عند الدقيقة 27 حيث لم يتمكن من استكمال اللقاء.

ووصل منتخب السنغال للنقطة 12 في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة، فيما يتجمد رصيد ناميبيا عند النقطة 4 في وصافة ترتيب المجموعة.