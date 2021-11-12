أحمد ناجي: مصر تمتلك 10 حراس مرمى مؤهلين للمنتخب

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أن محمد الشناوي قيمة كبيرة في منتخب مصر ، ولا يمكن مقارنته بحارس آخر مهما كانت امكانياته قائلا: "الشناوي براند في أفريقيا".



وواصل ناجي في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: " الشناوي وأبو جبل كانا بعيدا عن مستواهما في القمة، وحزنت لعدم ضم الهاني سليمان للمنتخب في المعسكر الجاري رغم تقديمه لمستويات كبيرة".



وواصل ناجي: "منتخب مصر لا يعاني من أي مشاكل في مركز حراسة المرمى، ولدينا 10 حراس مرمى مؤهلين لانضمام للفراعنة".



وأدى مساء اليوم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش تدريبه الأخير على الملعب الرئيسي لستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا استعدادًا للقاء منتخبها في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة المؤهلة للدور الأخير لتصفيات كأس العالم.



شارك في مران منتخب مصر الذي اتسم بالجدية جميع اللاعبين ال 25 وظهروا جميعًا بشكل فني وبدني جيد استعدادًا لمباراة أنجولا اليوم.