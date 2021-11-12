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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ختام الدورة التدريبية الدولية في مجال أمن الطيران

مصر للطيران
مصر للطيران

اختتمت  فعاليات دورة معلمي أمن الطيران المحليين والتى امتدت على مدى خمس أيام فى الفترة من 7-11 نوفمبر 2021، وحضرها لفيف من خبراء الأمن من مصر والبحرين والأردن، وقام بالقاء المحاضرات  المحاضرين الدوليين المعتمدين من قبل منظمة "الإيكاو"  أحمد كمال وياسر عبدالحليم. وكان ذلك تحت رعاية رئيس أكاديمية تدريب مصر للطيران السيد الطيار إيهاب الطحطاوى وبحضور محمد حسين عبدالفتاح مدير مركز "الإيكاو" الإقليمي لتدريب أمن الطيران بالأكاديمية، ومصطفى عبد العال مدير التدريب بالمركز الإقليمي لتدريب أمن الطيران .

حيث تهدف هذه الدورة التدريبية إلى تمكين موظفي أمن الطيران من تقديم فرق تدريبية متخصصة في أمن الطيران إلى موظفين مختارين على تنفيذ ومراقبة وتطبيق تدابير أمن المطار الوقائية وفقا للبرامج المحلية المعتمدة. وينبغي أن تعقبها فترة لا تقل عن ستة أشهر من الخبرة العملية والعمل في مجال أمن المطارات تحت إشراف مشرف مؤهل في هذا المجال.

وتعتبر هذه ليست المرة الأولى لانعقاد دورة تدريبية لمركز "الإيكاو" الإقليمي، حيث قام المركز بعقد عدة دورات من قبل، وقد تم اعتمادها دولياً شهر مايو عام ٢٠١٨، بعد اجتيازه التفتيش الذي تم من قبل المنظمة الدولية للطيران المدني "الإيكاو"، وبذلك تكون الأكاديمية قد حصلت على العديد من الاعتمادات الدولية التي تمكنها من القيام بدورها الريادي في تلبية الاحتياجات التدريبية للشركات والمطارات والهيئات المصرية والعربية والأفريقية.

وفى نهاية الحفل الختامي أعرب المتدربون عن سعادتهم بتلقيهم أحد أهم الدورات التدريبية داخل أكبر صرح للطيران في أفريقيا والشرق والأوسط، كما توجهوا بالشكر لمصر للطيران لحفاوة الاستقبال، متمنين مزيد من التعاون.

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