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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد بلاغ القنبلة .. طائرة مصر للطيران تقلع من الدمام في طريق العودة للقاهرة

مصر للطيران
مصر للطيران

أكد مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، أن رحلة الشركة رقم MS2688، أقلعت قبل قليل، من مطار الدمام متجهة إلى مطار القاهره، وذلك بعد إنتهاء السلطات السعودية من كافة الإجراءات الأمنية الخاصة بالطائرة و التأكد من سلامتها.

وأعلنت مصر للطيران، أن رحلة الشركة كانت في طريقها إلى مطار القاهرة وعادت مرة أخرى من الأجواء السعودية إلى مطار الدمام، بعد إبلاغ قائد الرحلة بأنه هناك تهديد أمني على متن الطائرة بوجود قنبلة.

من صور الرادار| لحظة عودة طائرة مصر للطيران من الأجواء بعد الإبلاغ بوجود قنبلة

بلاغ قنبلة كاذب.. عودة طائرة مصر للطيران من الأجواء السعودية

وقالت مصر للطيران، في بيان رسمي، إن الرحلة هبطت بسلام في مطار المملكة، وبعد الكشف الأمني من قبل السلطات السعودية على الطائرة تبين أنه بلاغ وتهديد كاذب، وتم التعامل مع الأزمة دون تأثر الركاب على متن الطائرة بالواقعة.

بحسب موقع الفلايت رادار العالمي لتتبع حركة الطائرات، فإن رحلة مصر للطيران رقم MS2688، عادت من الأجواء تقريبًا بعد إقلاعها بأقل من ساعة من مطار الدمام، حيث لم تكن غادرت الأجواء السعودية بعد؛ تحديدا عادت من فوق أجواء شمال شرق المملكة السعودية.

وأكدت شركة مصر للطيران، أن رحلة الشركة هبطت بسلام في مطار الدمام، وتم اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الكاملة حيال الرحلة، وسط تأمين سلامة وصول الركاب على متن الرحلة.

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