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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل برجر بيتي.. خطوة بخطوة

طريقة عمل برجر بيتي
طريقة عمل برجر بيتي

طريقة عمل برجر بيتي من أكثر الوصفات التي تبحث عنها الكثير من ربات المنزل بالأخص مع دخول المدارس لأن برج من الأكلات التي يعشقها الصغار و يحرصون على تناولها بشكل مستمر دون أن يشعرون بالملل.

قدم العديد من الشيفات و خبراء الطبخ طريقة عمل برجر بيتي بمذاق شهي و لذيذ و بأسهل الخطوات في المنزل، ونقدم لكم فيما يلي طريقة عمل برجر بيتي من مطبخ الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.

 

طريقة عمل برجر بيتي

 

مقادير سندوتش برجر بيتي

نصف كيلو لحم بقري

 كوب صويا هش منقوع ومعصور

 توابل لحمة 

بصلة مبشورة 

رشة قرفة

 ملح فلفل أسود

 بيضة

 عيش كايزر

 طماطم

 خس

 كاتشب 

مايونيز

 جبنة شيدر شرائح 

 

طريقة تحضير سندوتش برجر بيتي

- يخلط اللحم مع البيضة والصويا والبصلة ورشة القرفة والملح والفلفل ويمكن إضافة التوابل

- يشكل خليط البرجر أقراص ويشوى على الجريل

- يقدم في الخبز مع الطماطم والجبنة والخس والمايونيز والكاتشب حسب الرغبة

 

زي المحلات  خطوات عمل برجر بيتي للأطفال 

تفضل العديد من ربات المنزل تحضير و تقديم البرجر في المنزل لأطفالها و ذلك لضمان سلامة الطعام و عدم تناول البرجر الذي يباع في الأسواق الغني بالمواد الحافظ التي تؤثر على صحة الأطفال بالسلب .

قدم الشيف شربيني مقدم برنامج  الشيف على قناة سي بي سي سفرة خطوات عمل برجر بيتي..

 

مقادير برجر لحم

لحم مفروم

 مستردة

 فول صويا

 بصل بودرة 

بصل 

ثوم بودرة

 كاتشاب

 ملح 

فلفل اسود

 بهارات

 زيت عباد الشمس 

 

طريقة تحضير برجر لحم

-افرمي اللحم المفروم مع بودرة البصل وبودرة الثوم وبصل وكاتشاب ومستردة وملح وفلفل وبهارات

- ضيفي الى الخليط فول صويا ثم اعيدي فرم الخليط مرة أخرى ثم شكلي العجينة على شكل اقراص

- ادهني الطاسة بالزيت وضعي عليها البرجر حتى يشوى وبامكانك نقلها الى صينية فرن مدهونة بالزيت حتى تتاكدى من نضجه تماما

-قدميه في عيش كايزر مع وخس وفلفل أخضر وطماطم ومستردة ومايونيز

 

طريقة تحضير البرجر في البيت

طريقة تحضير البرجر في البيت من أكثر الأكلات التي يعشقها الكبار و الصغار نظرا لمذاقها الشهي و اللذيذ، فقدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل برجر دجاج .

 

مقادير برجر دجاج

دجاج مفروم

 شبت مفروم

 زعتر جاف

 بهارات دجاج

 ملح 

فلفل أسود 

زيت

ثوم مفروم

 

- التقديم :

خبز كيزر

 كاتشاب

 مايونيز 

خس

 طماطم 

 

طريقة تحضير برجر دجاج

- إخلطى مكونات البرجر ثم قطعيه لكرات وبططيه بين كيسين بلاستيك لدوائر

- إدهنى صينية بالزيت ورصى بها البرجر وضعيه فى الفرن حتى تمام النضج

- قدمى البرجر فى الخبز مع شرائح الطماطم والخس والمايونيز والكاتشاب

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