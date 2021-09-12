بوصفة صحية لأطفالك.. طريقة تحضير برجر الدجاج

يعد برجر الدجاج من الأكلات المفضلة للكثير من الأشخاص، وخاصة الأطفال، كما أنه من الأكلات الخفيفة واللذيذة التي يفضلون تناولها.

إليك طريقة تحضير برجر الدجاج بوصفة سهلة وبسيطة.

مقادير برجر الدجاج



دجاج مفروم

بصل مفروم

بقسماط

سبانخ

ثوم مفروم

ملح وفلفل

بقدونس

كرفس

جزر مبشور

للتقديم

باربكيو صوص

طماطم حلقات

كابوتشا

بصل حلقات

خبز كيزر

للصوص

كاتشب

مستردة

مايونيز

بصل مخلل

ملح وفلفل

خيار مخلل

خل

ثوم مفروم



طريقة تحضير برجر الدجاج



1- ضعي البرجر على جريل مدهون بالقليل من الزيت

2- يقلب على الوجه الآخر ويترك حتى النضج

3- يوضع في الفريزر

الصوص

1- يخلط الثوم والخيار والبصل

2- يضاف الخل والمايونيز والمستردة والكاتشاب والملح والفلفل الأسود

3- يقدم برجر الدجاج مع الخبز والإضافات حسب الرغبة والصوص

