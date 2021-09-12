طريقة تحضير الفراخ المقرمشة مثل المطاعم

قدم الشيف اسامة السيد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة تحضير الفراخ المقرمشة.

طريقة عمل دبابيس مقرمشة ..

مقادير فراخ كنتاكى المقرمشة :

دبابيس فراخ 8 قطع تكفي أربع أشخاص.

ثوم بودر بصل بودر مقدار 1/8 كيلو دقيق.

بقسماط مطحون.

زيت غزير للتحمير.

تتبيلة الفراخ من بصل مفروم وطماطم وبهارات وملح وفلفل وبابريكا وكاري

طريقة تحضير دبابيس الفراخ المقرمشة :

يتم تتبيل الفراخ فى وعاء عميق بالملح والفلفل الأسود والبهارات والبصل المفروم والطماطم المفرومة.

يتم تركها ليلة كاملة حتى تتشرب الطعم ويكون طعمها رائع بعد الإنتهاء.

نخرج الفراخ المتبلة من الثلاجة ويتم إحضار طبق به بيض وآخر بقسماط والثالث الدقيق وعليه الثوم والبصل البودر.

يتم وضع الفراخ فى الدقيق ثم البيض ثم البقسماط حتى يتم الإنتهاء من كل الكمية.

توضع الفراخ بعد ذلك فى الفريزر لمدة نصف ساعة حتى تتماسك أثناء عملية القلي.

يتم إحضار طاسة بها زيت غزير أو حلة صغيرة الحجم عميقة ليتم تحمير بها الفراخ.

يتم تسخين الزيت جيداً ثم توضع الفراخ وبعدها توطى البوتاجاز على أقل حرارة ويتم تغطية الوعاء.

وبمجرد وصولها للون الذهبي يتم رفع الحرارة وإخراجها على الفور على مناديل للتنشيف.