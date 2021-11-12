شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي باستضافة قمة المناخ

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن اختيار مصر لاستضافة قمة المناخ COP27؛ يعتبر انعكاس للدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليميا ودوليا.

وهنأ شيخ الأزهر بهذه المناسبة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هذا الإنجاز المستحق، وأعلن استعداد الأزهر لعقد الاجتماعات التحضيرية لهذه القمة المهمة على مستوى قادة الأديان؛ لتعزيز المسؤولية المشتركة لمواجهة التغير المناخي



وقال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن قمة المناخ COP26 فرصة حقيقية لرفع الوعي بمخاطر التغيير المناخي، والاتحاد من أجل مستقبل أفضل للإنسانية.

وأضاف خلال تغريدة به باللغتين العربية والإنجليزية على صفحته الرسمية ب"فيسبوك"، السبت، أنه لا بديل عن إعلاء مبدأ المسؤولية المشتركة والتضامن لعبور تلك الأزمة الخانقة والحد من التغيرات المناخية؛ وفاء بمسؤوليتنا جميعًا تجاه الأجيال القادمة.

