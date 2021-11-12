القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي السعودي.. كل ما تريد معرفته عن شروط التقدم

أعلنت المملكة العربية السعودية متمثلة فى وزارة الداخلية فتح باب القبول والتسجيل أمام الإناث في القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، برتبة "جندي".

وأكدت وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالسعودية، أن استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف سيتم ابتداء من السبت الساعة الـ10 صباحا بتاريخ 1443/4/8 حتى الخميس الساعة الـ10 صباحا بتاريخ 1443/4/13 عبر منصة (أبشر – توظيف).

وتضمن شرط التقدم لرتبة جندي داخل القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي السعودي مايلي:-

-أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى .

-أن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

-أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

-أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصالحية وقت التقديم.

-ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

-أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول.

-ألا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أوالمعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية.

-بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.