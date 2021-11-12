أرشفجي السينما المصرية.. "كنز ثقافي" حصيلة 60 سنة في حب هواية فنية

عرضت قناة " دي أم سي" تقريراً بعنوان، "كنز ثقافي " حصيلة 60 سنة في حب هواية"

وخلال التقرير، روى مكرم سلامة أرشفجي السينما المصرية، إن السينما كانت في الثلاثينات إلى الستينات الإيراد التاني للدولة المصرية بعد زراعة القطن.

وأضاف "مكرم سلامة" خلال تقرير ببرنامج" 8 الصبح" مذاع على قناة " دي أم سي"،قائلاً:" أنا في الستينات أول قفيش أخذته كان فيلم عنتر بن شداد بتاع سراج منير و عليه بدأت أجمع، و بعد الثانوية العامة جيت القاهرة هنا و كملت، و كنت بشتغل نص شهر في مصر و نص شهر في الاردن لحد سنة 90 قفلت المكتب و أتفرغت للسينما".

وتابع أرشفجي السينما المصرية:" عرفت ان المنطقة بتاعت السينما موجودة في ميدان عرابي و روحت،و كان كل شوت بيتصور صورة فوتوغرافية و ده اللي انا كنت بدور عليه و هو ده كان التاريخ بالنسبالي، وكان موجود عندي حوالي 100 ألف بوستر و موجود حالياً عندي حوالي 25 ألف بوستر ، و عندي مكنة 16 ملي اللى بتعرض الفيلم بس أنا معنديش أفلام روائية اللي عندي افلام وثائقية وعندي جرائد من الخمسينات".