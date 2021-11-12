زد 2008 يكتسح نجوم المستقبل بثمانية نظيفة في دوري منطقة الجيزة

فاز فريق ٢٠٠٨ بقطاع الناشئين بنادي زد لكرة القدم، على نجوم المستقبل بثمانية أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة، بملعب نادي النجوم ، ضمن منافسات الأسبوع الثالث لبطولة دوري منطقة الجيزة المستوي "الف" للموسم الرياضي ٢٠٢٢/٢٠٢١.

يأتي ذلك تحت قيادة محمود محمود، وعلي رزق مدربا عاما، وأحمد محسن مدربا، ومحمد ابراهيم مدرب حراس مرمى، وعادل صادق إداريا.

أحرز أهداف الفريق كلا من:

كريم جمعه هدفين

مصطفي محسن خمس أهداف

محمد جمال هدف

وحرص علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بالنادي، وبرفقته تامر حفني نائب رئيس القطاع وأحمد عبدالله المشرف العام على الكرة علي متابعة المباراة ومؤازرة الفريق .

ويستعد فريق زد موليد ٢٠٠٨ لمواجهة فريق الزمالك، ضمن منافسات الأسبوع الرابع، والمقرر إقامتها في العاشرة صباح يوم الجمعه المقبل بملعب الشيخ زايد بالسادس من اكتوبر.