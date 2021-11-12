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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم: لا يحق للطلاب المحولين من الثانوي العام الفني الاحتفاظ بالتابلت

وزير التعليم
وزير التعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بالنسبة للطلاب الراسبين في الثانوية العامة ويرغبون في التحويل لمدارس التعليم الفني أو لا يرغبون في استكمال مراحلهم التعليمية ، فلا يحق لهؤلاء الطلاب الاحتفاظ بأجهزة التابلت التي تم توزيعها على طلاب مرحلة الثانوية العامة.

 

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته للمديريات التعليمية: على هؤلاء الطلاب تسليم أجهزة التابلت الخاصة بهم في مدارسهم قبل إنهاء إجراءات تحويل الطالب إلى أي مدرسة أخرى بخلاف مدارس الثانوية العامة.

وكان قد نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة ما يتم تداوله بشأن تحذير طلاب أولى ثانوي من عمل باسوورد لـ التابلت منعا لخروجه من منظومة الوزارة.

 

وقال وزير التربية والتعليم: “الوزارة لا تعلم اي شئ عن مصدر هذا الكلام ، مشددا على انه كلام لا اساس له من الصحة”.

 

جدول توزيع تابلت أولى ثانوي في المدارس

كانت  وزارة التربية والتعليم قد أكدت استمرار توزيع التابلت على طلاب الصف الاول الثانوي تباعا وفقا للجدول الزمني التالي :

وفي هذا التقرير، ينشر موقع “صدى البلد” الأوراق المطلوبة من طلاب الصف الأول الثانوى لاستلام التابلت.

  • ١ صورة من شهادة الميلاد.
  • ١صورة من بطاقة ولى الأمر.
  • إيصال تأمين التابلت الأصلى يدفع فى البريد بقيمة 100ج + ٢ صور من الإيصال.
  • إقرار تسليم التابلت من المدرسة.
  • ملف لحفظ لجميع الأوراق السابقة.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يجب على طلاب الصف الأول الثانوي، تجهيز الأوراق المطلوبة لـ استلام التابلت،  لحين الإعلان عن موعد التسليم، مشددة على أنه عند استلام التابلت سيتم التوقيع على إقرار استلام التابلت لدى إدارة المدرسة.

 

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدرت تعليمات للمديريات التعليمية بضرورة التنبيه على الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بالإدارات والمدارس بضرورة سداد رسوم أقساط تأمين التابلت الخاص بطلاب المرحلة الثانوية بمكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية، وذلك حرصًا على استمرارية التغطية التأمينية لأجهزة التابلت في حالة الفقد أو التلف الكلي أو التلف الجزئي، وذلك على النحو التالي:

  • طلاب أولى ثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022: سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولى.
  • طلاب الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022: سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.
  • طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022: سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة لمن سدد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.
  • طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2021 / 2022: سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية والثالثة لمن لم يسدد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.
  • المعلمون والقائمون على العملية التأمينية بالمديرية أو الإدارات التعليمية أو المدارس: سداد قسط التأمين المستحق حتى السنة التأمينية الرابعة.

 

وشددت وزارة التربية والتعليم على أنه في حالة عدم الالتزام بسداد قسط التأمين يسقط حق الطالب أو المعلم في التغطية التأمينية، ويقوم بسداد قيمة الجهاز كاملا في حالة الفقد أو قيمة الإصلاح في حالة التلف الكلي / التلف الجزئي.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا يوجد أي منهج جديد للمواد الدراسية التي يتم تدريسها هذا العام لطلاب الثانوية العامة (طلاب الصف الثالث الثانوي العام).

 

ونفت وزارة التربية والتعليم كل ما يقال عن تعديل منهج الأحياء المقرر على طلاب الثانوية العامة، مشيرةً إلى أنه كما هو كالعام السابق دون أي تغييرات أو إضافات جديدة.

 

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن جميع مناهج المرحلة الثانوية العامة لم تتم طباعتها، وإنما يتم فقط إتاحتها إلكترونياً على بنك المعرفة المصري.

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