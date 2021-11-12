تفاصيل القبض على شخصين أعدا موقعاً لإيواء مخالفي نظام أمن الحدود بالسعودية

نجحت شرطة منطقة الرياض في القبض على مقيم؛ وآخر مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، أعدا موقعًا جنوب مدينة الرياض لإيواء مخالفي نظام أمن الحدود.

وبدوره ذكر المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، إن الجهات الأمنية ضبطت 10 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، بداخل الموقع.

وقال أيضا أنه ضُبط بحوزة المقبوض عليهما مبلغ 23,469 ريالًا، لافتاً إلى أنه جرى إيقاف المقبوض عليهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وبين أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

واكد أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.