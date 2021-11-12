توافد المواطنين علي المقاهي لمشاهدة مباراة مصر وأنجولا .. فيديو

حرص العشرات من أهالى عين شمس بالقاهرة، على التوافد إلى المقاهي والكافيهات المنتشرة بالمنطقة لمتابعة مباراة المنتخب المصري وانجولا المقامة حاليا، على ملعب 11 نوفمبر، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

رصدت عدسة "صدى البلد" توافد المواطنين على المقاهي لمتابعة ومشاهده المباراة وتشجيع المنتخب منذ بداية المباراة ، متمنين لهم التوفيق.

منتخب مصر يبحث بقياد محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، إلى حسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من تصفيات كأس العالم قطر 2022، من بوابة الفوز على منتخب أنجولا.

يلعب المنتخب المصرى لقاء أنجولا وهو يعتلى صدارة المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، جمعهم الفراعنة خلال 4 مباريات، حيث نجح في حسم 3 مباريات بنتيجة الفوز، وسقط مرة وحيدة في فخ التعادل أمام منتخب الجابون.