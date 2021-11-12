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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توافد المواطنين علي المقاهي لمشاهدة مباراة مصر وأنجولا .. فيديو

متابعة مباراة منتخب
متابعة مباراة منتخب مصر

حرص العشرات من أهالى عين شمس بالقاهرة، على التوافد إلى المقاهي والكافيهات المنتشرة بالمنطقة لمتابعة مباراة المنتخب المصري وانجولا المقامة حاليا، على ملعب 11 نوفمبر، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

رصدت عدسة "صدى البلد" توافد المواطنين على المقاهي لمتابعة ومشاهده المباراة وتشجيع المنتخب منذ بداية المباراة ، متمنين لهم التوفيق.

منتخب مصر يبحث بقياد محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، إلى حسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من تصفيات كأس العالم قطر 2022، من بوابة الفوز على منتخب أنجولا.

يلعب المنتخب المصرى لقاء أنجولا وهو يعتلى صدارة المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، جمعهم الفراعنة خلال 4 مباريات، حيث نجح في حسم 3 مباريات بنتيجة الفوز، وسقط مرة وحيدة في فخ التعادل أمام منتخب الجابون.

 

متابعة مباراة منتخب مصر المقاهى والكافيهات منتخب أنجولا كأس العالم 2022 المؤهلة لكأس العالم مصر وأنجولا

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