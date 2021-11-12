مستندات رسمية تكشف إحصائيات عجز المعلمين والميزانية المخصصة لحل الأزمة"بالحصة"

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن احصائيات العجز في معلمي المواد الاساسية بالمرحلة الابتدائية والاعدادية على مستوى مديرية التربية والتعليم بمحافظتي الدقهلية والجيزة .

قالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي لمدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية ، إن الادارة العامة لتنسيق التعليم العام بديوان عام وزارة التربية والتعليم ، أكدت ان احصائيات عجز معلمي المرحلتين الابتدائية والاعدادية بالدقهلية تتمثل فيما يلي :



- المرحلة الابتدائي : 7359 معلم

-المرحلة الاعدادية : 2102 معلم

- إجمالي العجز : 9461 معلم

وأضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قيمة المبلغ المخصص للمديرية لسد العجز بنظام الحصة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 تبلغ 24 مليون و 261 ألف و 778 جنيه ، مشددا على أنه تم إرسال المبلغ لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية يوم 8 نوفمبر 2021.

أما عن محافظة الجيزة .. قالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي لمدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، أن الادارة العامة لتنسيق التعليم العام بديوان عام وزارة التربية والتعليم ، أكدت ان احصائيات عجز معلمي المرحلتين الابتدائية والاعدادية بالدقهلية تتمثل فيما يلي :



- المرحلة الابتدائي : 7877 معلم

-المرحلة الاعدادية : 1607 معلم

- إجمالي العجز : 9484 معلم

وأضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قيمة المبلغ المخصص للمديرية لسد العجز بنظام الحصة للفصل الدراسي الاول من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 تبلغ 24 مليون و 320 ألف و 761 جنيه ، مشددا على أنه تم إرسال المبلغ لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية يوم 8 نوفمبر 2021.

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة التربية والتعليم على استقرار العمل بالمدارس للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 وسد العجز في المعلمين ، وبالاشارة إلى موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على الاستعانة بالمعلمين المؤهلين بنظام الحصة

وعلى جانب آخر اعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا عن العمل بالحصة للمرحلتين الابتدائية والاعدادية بمكان ظاهر بالادارة من غد السبت اللموافق 13 نوفمبر 2021 وحتى الخميس 18 نوفمبر 2021

وتتمثل الشروط الواجب توافرها في المتقدم للعمل بالحصة في :

- الحصول على مؤهل عال تربوي او مؤهل عالي + دبلوم تربوي مناسب في التخصص المراد العمل به

- وعلى المتقدم تقديم الاوراق التالية : طلب باسم مدير عام الادارة التعليمية والذي يقوم بإحالته إلى موجه أول مادة التخصص ، وأصل شهادة المؤهل الدراسي للإطلاع وعدد 4 صور منه ، تقديم ما يفيد بأن لديه خبرة سابقة في أعمال التدريس ، وعدد 4 صور لبطاقة الرقم القومي سارية

- شهادة الخدمة العسكرية وشهادة الخدمة العامة للاناث للاطلاع وتقديم صورة ضوئية منها ، 4 صور من شهادة الميلاد ، دوسيه بلاستيك موضح به جميع المستندات .

ويتم الاستعانة بالمعلمين بالحصة ممن لديهم خبرة سابقة في أعمال التدريس أولا ، ثم يتم المفاضلة بين باقي المتقدمين وفق المادة رقم 4 من اللائحة التنفيذية رقم 428 لسنة 2013 للقانون 93 لسنة 2012 المعدل للقانون 155 لسنة 2007، ويتم قبول الملفات وفق التوزيع الجغرافي وتكون الاولوية لأبناء القرية ثم المركز وجسب الاماكن التي تعاني من عجز صارخ في المواد الاساسية ، ويتم سد العجز في المناطق النائية أولا بمغرفة الموجه الاول لكل مادة .

وترسل كشوف من نسختين + اسطوانة متضمنة جميع بيانات المتقدمين للعمل بالحصة ، بحيث تسلم نسخة للتوجيه العام ونسخة لادرة امن المديرية لاستطلاع رأي الجهات الامنية مع مرعاة عدم تسليم العمل إلا بعد ورود رأي الأمن ، ولا يشترك العاملين بالحصة في اعمال الامتحانات او لجان النظام والمراقبة

ويتم صرف مستحقات العاملين بالحصة بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين بالمدرسة وموجه اول المادة نظير مكافآة مقطوعة 20 جنيه للحصة وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة ويعتمد من مدير الادارة ، ولا يجوز ان يزيد مصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 24 حصة اسبوعيا.