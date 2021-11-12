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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة

إصابة عشرات الفلسطينيين
إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، بجراح مختلفة، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت في عدد من مناطق وبلدات الضفة الغربية.

 

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أن حصيلة الإصابات التي تعاملت معها طواقمه خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، في بلدة بيتا وقرية بيت دجن هي 83 إصابة بينها 5 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وخمس إصابات وقوع، وإصابتين حروق، والبقية بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

 

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني عبر مدير الإسعاف والطوارئ في نابلس أحمد جبريل، أن طواقم الإسعاف التابعة للهلال تعاملت في بيتا مع 62 إصابة بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، و5 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط منهم متضامن أجنبي، و5 إصابات نتيجة الوقوع، وإصابتان بالحروق، بينما كان هناك 9 إصابات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع في مواجهات بيت دجن.

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وأشار جبريل إلى أنه كان هناك إغلاق لمنطقة المواجهات بالسواتر، مما أعاق عمل سيارات الإسعاف.

 

وانطلقت مسيرة أسبوعية رافضة لإقامة البؤرة الاستيطانية على أراضي قرية بيت دجن الواقعة بالقرب من نابلس، بمشاركة المئات من الفلسطينيين، وإحياء للذكرى الـ17 لرحيل الرئيس الفلسطيني الأسبق ياسر عرفات، ثم تحولت هذه المسيرات لمواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

الجيش الإسرائيلي فلسطين الضفة نابلس بلدة بيتا قرية بيت دجن

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