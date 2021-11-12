أحمد حاتم: الفنانة يسرا مقاتلة وأنا منحاز ليها | فيديو

حل الفنان أحمد حاتم ضيف، خلال حلقة الليلة من برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة " صدى البلد "، تقديم الإعلامية شيرين سليمان.

وقال الفنان أحمد حاتم، إن البعض يتعامل مع الفنانة يسرا، على أنها شخصية لطيفة وجميلة، معقبا:" بخلاف جمالها ولطفها؛ أنا شايفها مقاتلة، ومتواجدة على الساحة الفنية منذ سنوات".

وأكد أحمد حاتم، استعداده ورغبته فى التعاون مع الفنانة يسرا، معقبا:" جاهز ومنحاز ليها حتى لو مشهد".

الهرم الرابع



وسبق أن كشف الفنان أحمد حاتم سبب ظهوره بشخصيته التي قدمها في فيلمه "الهرم الرابع"، في فيلم "موسى"، معلنًا عن مفاجأة كبيرة لجمهوره.

وقال حاتم إن هناك جزءا ثانيا وسيكون كبيرًا من "الهرم الرابع"، ولهذا كان من المهم أن يعيد تذكير الناس بالفيلم عبر "موسى"، مشددًا على أن "الهرم الرابع" مشروع والربط بين الفيلمين كان جيدًا و"لايق" وأحب تلك الفكرة.