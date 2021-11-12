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ديني

هل الجن يسرق الأموال ..عضو هيئة كبار العلماء يحسم الجدل

د. محمود مهنى
د. محمود مهنى

قال الدكتور محمود مهنى عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الجن يسرق، والدليل حديث نبوي يروي البخاري في صحيحه قصة أبي هريرة وامساكه بالشيطان حيث يروي أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم وكل إليه مهمة حفظ زكاة الفطر، فجاءه رجل يسرق منها فانتبه له واخذ به وقال له: لأرَفَعَنَّك إِلى رسُول اللَّه ﷺ، فقال الرجل : إِنِّي مُحتَاجٌ، وعليَّ عَيالٌ، وَبِي حاجةٌ شديدَةٌ، فتركه ابو هريرة يمضي إلى سبيله، لكنه لما أصبح أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بحكاية السارق، فسأله قائلًا: يَا أَبا هُريرة، مَا فَعلَ أَسِيرُكَ الْبارِحةَ؟ قُلْتُ: يَا رسُول اللَّهِ شَكَا حَاجَةً وعِيَالًا، فَرحِمْتُهُ، فَخَلَّيْتُ سبِيلَهُ. فَقَالَ: أَما إِنَّهُ قَدْ كَذَبك وسيعُودُ، يقول أبو هريرة: "فَعرفْتُ أَنَّهُ سيعُودُ لِقَوْلِ رسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرصدْتُهُ".

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وبالفعل جاء الرجل في اليوم التالي ليأخذ من طعام الزكاة، فامسكه أبو هريرة للمرة الثانية وهدده برفع أمره للرسول صلى الله عليه وسلم، وترجاه الرجل أن يتركه بالحجة ذاتها، أنه محتاج وله عيال فتركه مرة أخرى أبا هريرة، فلما اصبح قال له الرسول ﷺ: يَا أَبا هُريْرةَ، مَا فَعل أَسِيرُكَ الْبارِحةَ؟ قُلْتُ: يَا رسُول اللَّهِ شَكَا حَاجَةً وَعِيالًا فَرحِمْتُهُ، فَخَلَّيتُ سبِيلَهُ، فَقَال: إِنَّهُ قَدْ كَذَبكَ وسيَعُودُ.

وفي اليوم الثالث جاء الرجل مرة أخرى، فقال له أبو هريرة: لأَرْفَعنَّك إِلى رسولِ اللَّهِ ﷺ، وهذا آخِرُ ثَلاثٍ مَرَّاتٍ أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّكَ لاَ تَعُودُ، ثُمَّ تَعُودُ، فقال له الرجل: دعْني فَإِنِّي أُعلِّمُكَ كَلِماتٍ ينْفَعُكَ اللَّه بهَا، فسأله أبو هريرة قائلًا: مَا هُنَّ؟ قَالَ: إِذا أَويْتَ إِلى فِراشِكَ فَاقْرأْ آيةَ الْكُرسِيِّ، فَإِنَّهُ لَن يزَالَ عليْكَ مِنَ اللَّهِ حافِظٌ، وَلاَ يقْربُكَ شيْطَانٌ حتَّى تُصْبِحِ، وهكذا تركه أبو هريرة ليمضي في سبيله، لكن وفي صباح اليوم التالي، سأله النبي صلى الله عليه وسلم عما فعله الرجل بالأمس، فروى له أبو هريرة ما حدث وما علمه أياه ليقول كل ليلة حين يأوي إلى فراشه، فقال له النبي ﷺ: أَمَا إِنَّه قَدْ صَدقكَ وَهُو كَذوبٌ، تَعْلَم مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذ ثَلاثٍ يَا أَبا هُريْرَة؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: ذَاكَ شَيْطَانٌ.


وأضاف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لـ صدى البلد: يسرق الشيطان أيضًا بالوسوسة ويوسوس للإنسان وساوس شركية، ووساوس شهوانية ، وليس له سلطان على المؤمنين وقال تعالى إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ موضحا أن الله  عز وجل حذر المؤمنين من الشيطان ووساوسه أولا بتلاوة القران وبين لنا ان البيت الذي تقرا فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان 3 أيام وأيضا الاعمال الصالحات  وذكر الله عز وجل والذاكرين الله والذاكرات ويفر الشيطان عندما يقول العبد لا اله الا الله محمد رسول الله، ويفر الشيطان من المستغفرين استغفر الله العظيم وأتوب اليه.


وتابع: ومن يردد رب أعوذ رب من همزات الشيطان وأعوذ بك ربي أن يحضرون ويفر ممن يقرأ المعوذات والاخلاص، ويفر أيضًا من  آيه الكرسي والايتين الاخيرتين من سورة البقرة ويفر أيضًا ممن يكثر الصلاة على رسول الله ، ويفر أيضًا من الغاضين لأبصارهم عن الحرمات والشهوات، وإذا أويت إلى فراشك فاقرأ  اية الكرسي .


وأكد الدكتور محمود مهنى أن الإسلام دين عالمي ليس لعصر معين أو وقت معين ومن يقول ذلك يبطلوا الإسلام، والإسلام قديم جديد أي أنه كلام الله ويحل كل مشاكل العصور الى ان يرث الله الأرض ومن عليها.

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