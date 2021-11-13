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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ثانى حفلاته|عفروتو يشعل حفل مسرح الزمالك .. صور

عفروتو
عفروتو

احيا الرابر"عفروتو”، حفلا غنائيا اليوم على خشبة مسرح الزمالك فى الثامنة مساء وسط حضور كامل العدد.

عفروتو

وقدم “عفروتو” عدد من أبرز تركاته “فرق خبرة ، على بعضى، مش بالحظوظ ،سجارة".

عفروتو

وكان عفروتو أحيا حفلا غنائيا على خشبة مسرح الزمالك فى أغسطس الماضى وسط حضور كامل العدد.

عفروتو

وتمكنت أغنية فرق خبرة لـ  الرابر عفروتو من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب، بعد طرحها بأيام قليلة.

 

فرق خبرة، هي الأغنية الدعائية لفيلم يحمل نفس الاسم، وحققت ما يزيد عن مليون مشاهدة .

 

وكان أطلق الرابر الشاب عفروتو فيديو مصوّرا لأغنية فيلم فرق خبرة على قناته بموقع اليوتيوب، والتي تحمل نفس اسم الفيلم وكان قد أطلق لها إعلاناً تشويقياً على حساباته منذ أيام. كما شهد فيديو الأغنية ظهور نجم الفيلم محمد الشرنوبي في مواجهة عفروتو بعدة لقطات متفرقة.

 

فيلم فرق خبرة يشارك في بطولته النجوم محمد الشرنوبي وهدى المفتي والراحلة دلال عبد العزيز ومحمود البزاوي وطه الدسوقي، ومن تأليف وإخراج شريف نجيب، مؤلف فيلميْ لا تراجع ولا استسلام وأعز الولد. الفيلم هو أول تجارب شريف الإخراجية، ويعد آخر الأعمال السينمائية التي شاركت فيها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.

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