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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبطال كيرة والجن فى الأقصر بعد استئناف التصوير

كريم عبد العزيز وأحمد
كريم عبد العزيز وأحمد عز

يستعد صناع فيلم كيرة والجن لاستئناف التصوير بعد فترة من التوقف خلال الفترة الماضية. 

 

ومن المقرر ان يقوم فريق العمل بالسفر الى محافظة الاقصر لتصوير بعض المشاهد هناك ، على ان يعودوا الى القاهرة بعدها لتصوير المشاهد النهائية .

 

فيلم كيرة والجن أستغرق تصويره ما يقرب من 3 أعوام ، حيث توقف التصوير لعدد من الاسباب لعل أبرزها ظهور فيروس كورونا المستجد .

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رغم انتظارها البحث عن علا.. هند صبرى تستأنف تصوير كيرة والجن

فيلم الكيرة والجن ، من بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز وهند صبرى ، ويرصد الفيلم حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبد القادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.

 

والعمل مقتبس للسينما عن رواية ﻷحمد مراد تحمل نفس الاسم ، ومن إخراج مروان حامد ويشارك فى بطولته بجانب أحمد عز وكريم عبد العزيز كل من هند صبرى وروبى وأحمد مالك  على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا، فضلا عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

 

وكانت كشفت شركة سينرجى فيلمز عن صورة جديدة من كواليس الفيلم المنتظر"كيرة والجن"، والصورة عبارة عن تجمع لأبطال المقاومة الشعبية أثناء الاحتلال الانجليزى، وتجمع الصورة بين معظم الفنانين المشاركين فى بطولة الفيلم وعلى رأسهم كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى. .

كيره والجن فيلم كيرة والجن كريم عبد العزيز احمد عز هند صبري

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