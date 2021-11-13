رئيس مدينة سفاجا يتابع إزالة آثار الأمطار ...ويؤكد:جميع الطرق مفتوحة

تابع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، فجر اليوم السبت، آثار سقوط أمطار متقطعة على أنحاء مدينة سفاجا، حيث قامت لجنة مشكلة من عبدالحميد رضوان سكرتير المدينة، ومدير إدارة الأزمات ومدير إدارة المتابعة الميدانية و مدير إدارة المواقف، بحصر تجمعات المياه وشفطها بالاشتراك مع فرع شركة المياه والصرف الصحى بالمدينة .

واضاف «رئيس المدينة» أن اللجنة عاينت الطرق المؤدية إلى المدينة لمتابعة حالتها، وتبين وجود نحر في جانب الطريق بالكيلو ٣٢ جنوب مدينة سفاجا نتيجة غزارة الأمطار.

وأشار «شعبان »إلى أن اللجنة قامت على الفور بالتواصل مع مسئولى الهيئة العامة للطرق والكبارى لمعالجة النحر، مؤكداً أن النحر لم يؤثر على حركة المرور ولم يتم إغلاق اى طرق حتي الآن بالمدينة .

وشدد «رئيس المدينة» على ضرورة التأكد من سحب تراكمات المياه الموجودة بالشوارع ، ومراجعة العوازل المشروخة والأسلاك المكشوفة، بجميع الأعمدة الكهربائية دخل المدينة وتغييرها، لمنع حدوث أي ماس كهربائي قد ينتج جراء سقوط الأمطار، حفاظًا على أرواح المواطنين علاوة على تقليم جميع الأشجار المتداخلة في الأسلاك الكهربائية.

وكلف «شعبان » قسم الكهرباء بمراجعة جميع أعمدة الإنارة والتي من المحتمل أن يحدث بها ماس كهربائي جراء أي أعطال بها أثناء سقوط الأمطار لسرعة علاجها حفظًا على أرواح المواطنين والمظهر الحضاري .

يُذكر أن مدينة سفاجا شهدت فجر اليوم تغييرا مفاجئا في حالة الطقس حيث هطلت أمطارا غزيرة على أحياء المدينة بالإضافة إلو الطرق المؤدية إليها ، سبقتها رياح شديده يصاحبها برق ورعد وكانت حالة الطقس في الصباح متقلبه حيث سقطت أمطار خفيفة متقطعة مع رياح بارده شديده ودون سطوع لأشعة الشمس مع انخفاض شديد في درجات الحرارة .