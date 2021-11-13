تريند " يوتيوب " من نصيب نوال الزغبي بعد صدور أحدث أغانيها | فيديو

قدمت الإعلامية " لميس سلامة " فقرة السوشيال ميديا ، اليوم ، السبت ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي " .

وعرضت " سلامة " أغنية النجمة اللبنانية " نوال الزغبي " ، والتي حظت بـ التريند الأول عبر تطبيق " اليوتيوب " ، وهي بعنوان " نقطة انتهى ".

ونشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر ".

وظهرت نوال الزغبي في الصورة بإطلالة ساحرة مما اثارت اعجاب متابعيها.

وعلقت نوال الزغبي على الصورة قائلة:"‏كل يوم وانت حبي وشريكي بدقّة قلبي حياتي وعقلي وروحي وعمري كل يوم وانت جنبي 🎶🎶🎶🎶

