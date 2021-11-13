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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: طرح 41 محلاً و3 صيدليات ومخبز للبيع بالمزاد بـ 4 مدن جديدة

وزير الإسكان
وزير الإسكان



أكد المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه تم طرح 41 محلاً تجارياً و3 صيدليات ومخبز للبيع بالمزاد العلني، بمدن دمياط الجديدة وأسيوط الجديدة وقنا الجديدة والعبور، موضحاً أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقار أجهزة المدن المطروحة بها المحال والصيدليات، وذلك في إطار سعى وزارة الإسكان لتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل بالمدن الجديدة، وتحقيق التنمية المستهدفة.

وأوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم طرح 12 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح (من ١٢ م٢ : ٢١ م٢) أسفل العمارتين (۷ ، ۸) بسكن مصر بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء 15/12/2021.

وأضافت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنه تم طرح 8 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح (من ٣٣ م٢ : ١٠١ م٢) بمنطقة ابني بيتك بالحي الثاني ومنطقة السوق التجارية بمنطقة ابني بيتك الرابعة بحي الامتداد المستقبلي، وطرح مخبز بمساحة (950م2) بمنطقة التوسعات الجنوبية الشرقية ( عمارات الإسكان الاجتماعي ) بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني، يوم الأحد 26/12/2021.

وقال المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة والمشرف على غرب قنا، إنه تم طرح 6 محال تجارية بمساحات تتراوح (من ١٢ م٢ : ٣٠ م٢) بمناطق مختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، يوم الأحد 2/1/2022.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إلى أنه تم طرح 15 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح (من ١١ م٢ : ٥٢ م٢) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، يوم الأربعاء 22/12/2022.

 

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