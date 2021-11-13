عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شروط الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس.. الإفتاء توضح

شروط الاغتسال من
شروط الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس ..الإفتاء توضح

شروط الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس ..سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية من شخص يسأل عن كيفية الاغتسال الصحيح، وما هي شروط الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس؟

 

شروط الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس

 

قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن الاغتسال حقيقته تعميم سائر ظاهر البدن بالماء مع النية المخصوصة.

وأضاف ممدوح أنه عند لمس الماء جسد يقول الشخص نويت رفع الحدث الأكبر أو التطهر من الجنابة أو من الحيض أو من النفاس.

ونوه إلى أن  البدء بأعضاء الوضوء كالنصف الأيمن ثم الأيسر، والبسملة وهكذا، وكل هذه الخطوات فتعتبر من السنن.

خطوات الاغتسال الكامل بالترتيب

 

النيّة: وذلك أن ينوي المسلم الطّهارة من الحدث. 

التّسمية: وهي أن يقول المسلم "بسم الله الرّحمن الرّحيم". 

غسل الكفيّن ثلاث مرّات؛ والسّبب في ذلك أنّ الكفيّن هما أداة غرف الماء. 

غسل الفرج باليد اليسرى؛ وذلك لأنّ الفرج هو موضع الجنابة، فبغسله يتخلّص المسلم من الأذى والأوساخ العالقة به. 

تنظيف اليد اليسرى ثمّ تدليكها بشدّة؛ وذلك للقيام بالتّخلص ممّا علق بها من أوساخٍ خلال غسل الفرج، وتطهيرها بالماء والصّابون، فهو يقوم مقام التّراب.

 الوضوء: ويكون الوضوء هنا مثل الوضوء للصّلاة وضوءًا كاملاُ لا نقص فيه، ولا يلزم إعادة الوضوء بعد الانتهاء من الاغتسال من الجنابة من أجل أداء الصّلاة، فالقيام بذلك أثناء الاغتسال يجزئ ويكفي، ولا داعي لإعادته، أمّا إذا تمّ مسّ الفرج أو الذّكر فإنّه يجب إعادة الوضوء؛ وذلك بسبب وقوع الحدث الطّارئ.

تعميم الماء في أصول الشّعر من خلال إدخال أصابعه بينهم، والقيام بالتّخليل إن كان الشّعر كثيفاً؛ حتّى يصل الماء إلى منبته.

 إدارة الماء على الرّأس ثلاث مرّات بعد الانتهاء من تخليل الماء لأصول الشّعر. 

غسل القدمين: وهناك اختلافٌ في وقت غسل القدمين، بحيث هل يكون مع الوضوء؟ أم يتمّ تأخيره إلى ما بعد الاغتسال؟ والظاهر في الأحاديث المروية ورود الكيفيّتين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلاهما ثابتتان في سنته الشريفة، واستحب الجهور تأخير غسلهما بعد الانتهاء من الاغتسال، لكن بما أن كلا الطريقتين وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يأتي المسلم بإحداهما تارة، وبالأخرى تارةً أخرى، فيغسل قدميه مع الوضوء، وفي مرات أخرى يؤخر غسلهما إلى آخر الاغتسال. 

إفاضة الماء وتعميمها على سائر الجسد مرّةً واحدة، ومن السّنة أن يدلّك بدنه، ويبدأ بالجهة اليمنى ثمّ الجهة اليسرى

شروط الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس شروط الاغتسال الاغتسال الجنابة الحيض النفاس الكامل بالترتيب

ترشيحاتنا

مجاملة لزوجة أحدهما.. التأديبية تجازي مسئولين بالبترول سهلا الاستيلاء على 100 مليون جنيه

أسعار الدينار الكويتى اليوم السبت 13 نوفمبر 2021

ضربة جديدة من بايدن لهواوى.. وحرمانها من الاستفادة بأي شراكة أمريكية

النرويج تكشف عن تورط دبلوماسي إيراني باغتيال أحد مواطنيها

ليس محمد صلاح .. تشافي يستهدف ضم نجم ليفربول إلى برشلونة

ابتسامة صامتة مع إليسا| ضحكة الشاب خالد تحدث جدلًا بموسم الرياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم معاشرة الزوجة كل 4 أشهر لظروف السفر؟.. دار الإفتاء ترد

تحذيرات من التنقل بين المحافظات.. عاصفة ممطرة فى طريقها إلى هذه المناطق

الأرصاد تكشف حقيقة وصول العاصفة الثلجية الى القاهرة وموعد سقوط الأمطار

محاكمة الفنان شادي خلف بتهمة هتك عرض 7 فتيات بالقوة .. اليوم

الصحة : فيروس الجهاز التنفسي المخلوي(RSV)من مسببات الالتهاب الرئوي عند الأطفال

لـ أصحاب العقارات.. غرامة يومية 100 جنيه حال عدم تنفيذ هذا الإجراء

تحرك برلماني جديد ضد وزيري التعليم والمالية بسبب ضريبة الدروس الخصوصية

سيول وتقلبات جوية.. الأرصاد تحذر مواطني جنوب الصعيد والبحر الأحمر وسيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكا تتوعد آبي أحمد..وعقوبات قاسية على إريتريا لارتكابها مجازر واغتصابات في تيجراي

ضربة قاضية للمشاهدين.. نهاية صادمة لـ «جيمس بوند» ورحيله للأبد

مولود في الشهر الخامس.. شاهد الطفل الأسرع ولادة في العالم|صور

بفستان من Oscar-de-la-Renta وخاتم بمليون دولار.. شاهد زفاف باريس هيلتون الأسطوري بالصور

فيديو

ملقاة على الأرض.. ظهور آيات القرآن في لعبة الكترونية

كنت عايز أقيس النبض.. فنان يكشف سببا غريبا وراء طلاق منة عرفة

تعرض لـ 3 محاولات اغتيال بـ لبنان.. سفير سعودي أسبق يفجر مفاجأة.. فيديو

فيديو جراف.. رعب في حمام مدرسة ابتدائية بقنا .. ما القصة

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ