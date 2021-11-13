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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

ابتسامة صامتة مع إليسا| ضحكة الشاب خالد تحدث جدلًا بموسم الرياض

إليسا - الشاب خالد
إليسا - الشاب خالد

أحدث مقطع فيديو - من كواليس حفل الفنانة إليسا والشاب خالد - حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ضمن حفل الثنائي ليلة أمس الجمعة 12 نوفمبر، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وظهر الشاب خالد بجوار الفنانة إليسا ، في مقطع الفيديو مبتسمًا وصامتًا بطريقة أثارت اندهاش بعض من النشطاء، وذلك على الرغم من تلقيهما سؤالًا من الصحفيين حول أجواء حفلهما أمس، إلا أن النجم الجزائري لم يرد واكتفى بالصمت والابتسامة فقط، لكن إليسا قامت بالرد. 

حفل الشاب خالد 

تداول عدد من جمهور ومحبي الفنان الشاب خالد ، عدة مقاطع فيديو من حفله ليلة أمس الجمعة 12 نوفمبر على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه وتنظيم شركة روتانا.

قدم الشاب خالد باقة متنوعة من أجمل وأورع أغانيه القديمة والحديثة من بينها: «عايشة، عبد القادر، سي لا في»، وغيرها من الأغاني التي ألهبت حماس جمهور المملكة العربية السعودية. 

 

فقرة إليسا 

تداول عدد من جمهور ومحبي الفنانة إليسا، عدة مقاطع فيديو عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، من حفلها، على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والذي ينظم برعاية الهيئة العامة للترفيه وتنظيم شركة روتانا.

وظهرت إليسا ترتدي فستان سهرة أسود لامع طويل، وتقدم باقة متنوعة من أروع أغانيها القديمة والحديثة والتي تفاعل معها الجمهور، وينتظر أن يقدم الشاب خالد الجزء الثاني من الحفل بعد قليل. 

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سي لا في.. الشاب خالد يشعل موسم الرياض بباقة من أجمل أغانيه

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إليسا تشعل حماس جمهورها السعودي في موسم الرياض

فعاليات موسم الرياض 

انطلق موسم الرياض، خلال الأيام الماضية، والذي يعد تظاهرة فنية تجمع العديد من أنواع الفنون على الأراضي السعودية.

وكان للفن الموسم نصيب كبير فى موسم الرياض ، حيث تم التعاقد مع عدد من الفنانين المصريين لتقديم أعمال مسرحية هناك ، وفى السطور التالية نرصد أبرز تلك المسرحيات التي تم عرضها ، وأخرى سيستقبلها الجمهور السعودي خلال الأيام القادمة.

يذكر أن  كانت أولى العروض المسرحية التي قدمت إلى الشعب العربى المقيم على الأراضى السعودية هي: سلام مربع للفنان محمد هنيدي، والتي تقدم على خشبة مسرح بكر الشدي، ضمن فعاليات افتتاح موسم الرياض لعام 2021، في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

ويشارك هنيدي بطولة "سلام مربع" عدد من نجوم الكوميديا مثل بيومي فؤاد، وآيتن عامر، ومحمد ثروت، ومحمد محمود، وإيمان السيد، وميرنا نورالدين، وفنانون آخرون، حيث تدور قصتها حول مطرب شعبي يواجه مواقف طريفة خلال رحلته الفنيّة.

 

أهم الجوائز في مشوار الشاب خالد

مشوار الشاب خالد مليء بالكثير من الجوائز العالمية الهامة منها جائزة افضل اغنية عن اغنيته " شابة" عام 1989، إضافة إلى جائزة الموركس دور (Murex D'or) عن أغنيته سي لافيه عام2013، كأفضل أغنية عالمية، وغيرها العديد من الجوائز

زوجة الشاب خالد :قال  الشاب خالد في تصريحات تلفزيونية  إن المرأة هى أساس نجاح الأسرة، موضحًا أنه يكن كل تقدير واحترام لزوجته، التى توفر له كل ما يلزم من أجل إسعاده خلال تواجده بالمنزل خلال فترة الحجر المنزلى، متابعا "قديمًا كانوا يقولون إن وراء كل رجل عظيم امرأة.. وأنا متزوج منذ 25 عاما هى المعلمة بكل احترام".

 

أحدث ألبومات إليسا

كان أحدث ألبومات إليسا، هو ألبومها " صاحبة رأي" الذي طرحته في أغسطس 2020 وذلك بعد تأجيله عدة مرات بسبب جائحة كورونا، ويضم الالبوم 18 اغنية ، من بينهم 4 اغاني لبنانية واغنية لداليدا.

ومن بين أغاني ألبوم إليسا الأخير: "غلطة وقت"، و"على حس حكايتنا"، و"عظيمة"، و"سمعني"، و"إلى الله"، و"ليك لوحدك"، و"أغانينا"، و"هعتبرك مت"، و"حبة اهتمام"، و"أنا شبه نسيتك"، و"بنحب الحياة"، و"مباحة ليك"، و"وإنت قصادي"، إلى جانب أغنية شهيرة للفنانة داليدا بالفرنسية هي Mourir sur scène، وأغنية "صاحبة رأي"، التي أصدرتها القناة في وقت سابق.

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