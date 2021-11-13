استعدادا لاستئناف الدوري.. تعرف علي تشكيل الأهلي لودية منية سمنود

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة منية سمنود الودية المقرر لها ظهر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

مصطفى شوبير وحسين الشحات وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وعمار حمدي وأحمد حمدي عبد القادر وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وحسام حسن ووليد سليمان.



الأهلى يعلن جاهزية وليد سليمان وصلاح محسن ومحمود متولي لمواجهة المقاولون



أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى جاهزية لاعبيه وليد سليمان ومحمود متولي وصلاح محسن لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الجمعة المقبل في المرحلة الرابعة لبطولة الدوري.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الأهلى، إن الثلاثي انتظموا في تدريبات الفريق الأحمر بملعب مختار التتش.

وأضاف أن محمود متولي تعافي من الإصابة في الركبة، حيث شارك في تدريبات الكرة، بعد أن أنهى تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي، كما انهي صلاح محسن مؤخراً برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، وانتظم في تدريبات الكرة الجماعية.

وأوضح أبوعبلة أن صلاح محسن جاهز للمشاركة في المباريات وتحت تصرف الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لـ الأهلى.

وشدد على أن وليد سليمان جاهز للمشاركة في المباريات بعد انتهائه من خوض التدريبات التأهيلية مؤخرا، عقب إصابته بارتجاج خفيف في المخ غادر على اثره مباراة الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.