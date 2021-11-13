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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالشرقية

إزالة التعديات
إزالة التعديات

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون الحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المحافظ انه شنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية وقسم الإزالات بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بالقصبي شرق  بإزالة سور بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 30 متر ، كما قامت الوحدة المحلية بالأخيوة بإزالة حالتين عبارة عن غرفة بالطوب الدبش الأبيض ، كما تم إزالة تشوينات بناحية الوحدة المحلية بالأخيوة على مساحة 175 متر وتم تسليم الأرض للإصلاح الزراعي للمحافظة عليها من أي تعديات أخري وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين .

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وشنت رئاسة مركز ومدينة ههيا بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالمهدية على مساحة 50 متر بعزبة العمدة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مدينه القرين بإزاله سور مُقام بالمخالفة على مساحه 10 متر بمنطقه الهايش بدون ترخيص وتم إزاله السور حتى مستوى سطح الأرض وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الشرقية مخالفة الوحده المحلية تعديات الأراضى الزراعية إزالة التعديات

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