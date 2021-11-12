محافظ الشرقية يكشف تفاصيل تحديث المخطط الاستراتيجي للزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية متابعة جميع المشروعات التي تنفذها الدولة بجميع مراكز وقرى المحافظة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030 والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، على أرض الواقع بشكل دائم ومستمر.

أضاف محافظ الشرقية في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مدينة الزقازيق محورية بين إقليم القناة وإعادة تخطيطها يمثل أهمية كبرى بسبب الزيادة السكانية، وإعادة تخطيط وتحديث مشروع إقليم قناة السويس وتوفير العمالة اللازمة.

وتابع الدكتور ممدوح غراب، محافظة الشرقية من المحافظات الجاذبة لما تملكه من مناطق صناعية وأثرية وزراعية، لافتا أنه استعرض العديد من المقترحات مع مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني لمشروعات السياحية من بينها مسار العائلة المقدسة وتل بسطة وصان الحجر.