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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استدرجها داخل غرفة نومه.. تأجيل محاكمة "شيخ" هتك عرض طفلة بالدقهلية للاثنين المقبل

تأجيل محاكمة شخ
تأجيل محاكمة "شخ" هتك عرض طفلة بالدقهلية للأثنين المقبل

قررت جنايات المنصورة برئاسة المستشار ضياء الدين أبو الوفا تأجيل قضية هتك عرض طفلة على يد شيخ أزهرى للاثنين القادم للمرافعة.

وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة الكلية،  قد قرر إحالة إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية إلى محكمة الجنايات لتحديد موعد لمحاكمة لاتهامه بهتك عرض طفلة في بيته أثناء تحفيظها القرآن الكريم، وقيامه باستدراجها داخل غرفة نومه وحسر سروالها عنها وايلاج قضيبه بدبرها قاصدا من ذلك هتك عرضها حال كونه محفظا لها وتولى تعليمها مستغلا سلطته عليها في تحفيظ القرآن الكريم وقد اعترف المتهم بقيامه بالتعدي جنسيا وهتك عرض المجنى عليها.


واعترف المتهم أمام أسامة خليل، وكيل نيابة مركز طلخا وأمانة سر محمد موسى وبإشراف حسن شطا مدير النيابة، بعد مواجهته بأقوال الطفلة ووصفها وصفا دقيقا لمحتويات غرفة نومه، وأكد المتهم بأنها بالفعل هي وصف غرفة النوم. 
 
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة هتك عرض المجنى عليها التي لم تبلغ إثني عشر عاما وقيامه باستدراجها داخل غرفة نومه وحسر سروالها عنها وقام  بهتك عرضها. 

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