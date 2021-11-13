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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان تقسيم البلسم يطالبون المسئولين برفع المخالفات من الشوارع

صدى البلد

أرسل القارئ سامى كامل عياد كريم، شكواه لخدمة بين الناس بموقع “صدى البلد” متضررا من وجود ردم وقمامة أمام منزله.

وقال في شكواه: "نعاني نحن سكان  شارع بقطر ابراهيم ، تقسيم البلسم سابقا، متفرع من شارع البلسم ، المطرية  من  وجود مخلفات هدم منزل ( ردش بناء مخالف ) تم الهدم بمعرفة حى المطرية، ولكن لم يتم التخلص و رفع المخلافات، بل جاء البلدوزر الخاص بحي المطرية، و تم رفع بالخطأ كابلات الكهرباء من تحت الارض و كذلك تركها و غادرو 
و كذلك بدأ سكان المنطقة برمي فضلات المنازل على هذا الردم الذي تحول إلى مقلب للقمامة".


وتابع: "نرجو النظر بعين الرأفة لسكان هذه المنطقة، وأن يتم رفع المخلفات ، للحفاظ عَلى صحة اولادنا ويكفي ما نعانيه من اتربة وعشوائية بالمنطقة للتواصل مع مقدم الشكوى رقم موبايل: 00 20 100 2460847.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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