سكان تقسيم البلسم يطالبون المسئولين برفع المخالفات من الشوارع

أرسل القارئ سامى كامل عياد كريم، شكواه لخدمة بين الناس بموقع “صدى البلد” متضررا من وجود ردم وقمامة أمام منزله.

وقال في شكواه: "نعاني نحن سكان شارع بقطر ابراهيم ، تقسيم البلسم سابقا، متفرع من شارع البلسم ، المطرية من وجود مخلفات هدم منزل ( ردش بناء مخالف ) تم الهدم بمعرفة حى المطرية، ولكن لم يتم التخلص و رفع المخلافات، بل جاء البلدوزر الخاص بحي المطرية، و تم رفع بالخطأ كابلات الكهرباء من تحت الارض و كذلك تركها و غادرو

و كذلك بدأ سكان المنطقة برمي فضلات المنازل على هذا الردم الذي تحول إلى مقلب للقمامة".



وتابع: "نرجو النظر بعين الرأفة لسكان هذه المنطقة، وأن يتم رفع المخلفات ، للحفاظ عَلى صحة اولادنا ويكفي ما نعانيه من اتربة وعشوائية بالمنطقة للتواصل مع مقدم الشكوى رقم موبايل: 00 20 100 2460847.



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