بالأناناس والليمون.. بسمة الملا تقدم وصفة سحرية لحرق الدهون في الجسم

قدمت الدكتورة بسمة الملا، خبيرة التغذية وصفة لعلاج وحرق الدهون وطرد السموم وتحفيز فيتامينات المناعة.



مقادير الوصفة:

1 كوب أناناس

نصف ملعقة مسحوق قرفة

2 ملعقة عصير ليمون

رشة فلفل أسود



بسمة الملا توجه نصيحة لأصحاب الوزن الزائد .. تفاصيل



وجهت الدكتورة بسمة الملا خبيرة التغذية، نصيحة للرجال السمينة وأصحاب الوزن الزائد بصفة عامة بأن يقوموا بممارسة كرة القدم، معقبة: "اتحرك وانهج يا تخين عشان تطلع ثاني أكسيد الكربون وبالتالي تحرق الدهون".

وأضافت بسمة الملا ، خلال برنامجها "صحتك وبس" المُذاع على فضائية "صدى البلد 2"، قائلة: "هتلاحظ التغيير ده في اللبس، وفي النفس، وفي الحركة، وفي صحتك بصفة عامة".