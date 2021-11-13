إلهام شاهين تردعلى منتقدي "المومس الفاضلة".. وتؤكد: المسرحية صنعت نقلة نوعية|حوار خاص

كشفت النجمة إلهام شاهين ، عن رغبتها في تقديم مسرحية «المومس الفاضلة» على المسرح المصري، خلال الفترة المقبلة، والتي قدمتها من قبل الفنانة سميحة أيوب، وذلك بعد غياب طويل عن المسرح، وجاء ذلك خلال ندوة حضرتها إلهام شاهين، بمهرجان شرم الشيخ للمسرح.

وتحدثت النجمة إلهام شاهين في حوار خاص لموقع صدى البلد الإخباري، عن كواليس اختيار مسرحية المومس الفاضلة، وردت على حالة الجدل التي أثيرت بعد الإعلان عن العرض.

قالت النجمة إلهام شاهين ، إن مسرحية المومس الفاضلة مجرد قرار اتخذته خلال حضورها فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، ولم تدخل حيز التنفيذ، قائلة: «أنا لسة راجعة النهاردة من شرم الشيخ ولم نبدأ أو نختار الجهة المنتجة للعرض المسرحي»، مؤكدة أنه لم يتم تحديد أي تفاصيل عن العرض سوى أختياره فقط.

وأضافت إلهام شاهين في حوار خاص لموقع صدى البلد الإخباري، أن هذه مسرحية المومس الفاضلة من حقبة الستينات وكتبها الفرنسي جان بول سارتر، وسبق وقدمتها سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، قائلة: «هنعيد نفس المسرحية، وأنا هعمل دور مدام سميحة وهي هتبقى المخرجة».

وحول كواليس اختيار النص المسرحي، قالت إلهام شاهين إنه اختيار مشترك بينها وبين سميحة أيوب على هامش فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، خلال ندوة لسيدة المسرح، وحينها سألتها «إلهام» عن رغبتها في تقديم عرض مسرحي من أعمالها السابقة.

واستطردت «شاهين» أنها تواصلت مع سميحة أيوب، قائلة لها: «انتي عملتي مسرحيات كتير ايه أهم مسرحية ليكي ممكن أخدها وأعماله فأجابت أيوب بـ مسرحية المومس الفاضلة»، مشيرة إلى أن سيدة المسرح أكدت على أن هذه المسرحية أحدثت لها نقلة نوعية وحققت نجاحا كبيرا جدًا أكثر من الذي حققته في باريس لأنها مسرحية فرنسية الأصل.

وتابعت إلهام شاهين: «بعد عدة سنوات جاء إلى مصر مؤلف المومس الفاضلة (جان بول سارتر) وقابل سميحة أيوب التي كانت تعرض له مسرحية أخرى أيضًا، وأشاد بأعمال سيدة المسرح»، لافتة إلى أنها رحبت بالفكرة وأيضًا رحبت سميحة أيوب بإخراج العرض.

وأضافت إلهام شاهين: «قولت لـ سميحة أيوب مش هتتراجعي عن إخراج المسرحية قالتلي لأ، قولتلها يعني أعلن فقالتلي اعلني وأنا متحمسة جدًا»، مشيرة إلى أن سيدة المسرح سبق وأخرجت 4 عروض.

ونوّهت إلهام شاهين إلى أن مسرحية المومس الفاضلة جاءت محض الصدفة حينما شاء القدر أن تتواجد في دورة سميحة أيوب بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، كرئيس لجنة تحكيم للعروض الكبرى، مؤكدة أن العرض يناقش العنصرية بكل فروعها، وهنا يمكن أن يتم تهيئة النص الأصلي وعمل تغييرات بسيطة أو إضافات بما يتماشى مع وقتنا وعصرنا.

قالت النجمة إلهام شاهين ، إنه من المرجح أن يتولى المسرح القومي إنتاج عرض المومس الفاضلة، مؤكدة أن مدير المسرح القومي الفنان إيهاب فهمي تحمس للفكرة، وإعادة عرض المسرحية على خشبة القومي مرة أخرى.

وأضافت إلهام شاهين: «المسرحية قديمة وبتتعاد مش عارفة إيه المثير في الخبر والملفت للنظر»، مشيرة إلى أن الكاتب الفرنسي (جان بول سارتر) لـ مسرحية المومس الفاضلة أشاد بعرضها الأول التي جسدته الفنانة سميحة أيوب، وقال لها: «انتي عملتي نجاح للمسرحية أكتر من فرنسا نفسها».

وتابعت إلهام شاهين أن كاتب المومس الفاضلة جاء إلى مصر مع صديقته الفيلسوفة سيمون دي بوفوار وشاهدوا هذه المسرحية ومسرحية أخرى له وهي «الذباب» ولكن تم عرض الأخيرة باسم «الندم» وأشاد الكاتب بالعرض، وعلقت قائلة: «عندي صور ليه وهو بيبوس إيد مدام سميحة من كتر سعادته بها».

وأشارت إلهام شاهين أنهم لن يستطيعوا التلاعب كثيرًا في النص الأصلي لمسرحية المومس الفاضلة لكن يجب أن يكون هناك تعديلات بسيطة على السيناريو لكن روح النص الأصلي موجودة لأنه أدب عالمي لابد أن يقدم كما هو.

وأكدت إلهام شاهين، أن مسرح الستينات كان مليء بالفكر والثقافة والأدب العالمي ونحن نفتقد لهذا في الوقت الحالي، حتى سينما الستينات كانت تعتمد على روايات وكتب أدبية مهمة لكبار الكتاب، مثل: (طح حسين ويوسف إدريس وإحسان عبد القدوس وثروت عكاشة ومصطفى محمود)، وكان أغلب الأعمال الفنية تعمد على أعمال أدبية مهمة، منوّهة إلى ضرورة استعادة ذلك، قائلة: «محتاجين نرجع ده، والأعمال الأدبية المهمة هي التي لابد أن تحول إلى أعمال فنية».

وأكملت إلهام شاهين، بأن مترجم مسرحية المومس الفاضلة هو الدكتور عبد المنعم الحفني وهي موجودة في المكتبات أبرزها مكتبة مدبولي.

أبدت النجمة إلهام شاهين استياءها من اعتراض البعض على اسم مسرحيتها المرتقب عرضها «المومس الفاضلة»، قائلة: «قي جهلة كلموني قالولي ليه اختارتوا الاسم ده»، مؤكدة أن المسرحية فرنسية ومترجمة إلى اللغة العربية وهذا هو اسمها.

وأضافت إلهام شاهين، أن الأعمال الأدبية العالمية يتم ترجمتها فقط دون التحريف في النص الأصلي، وهذه المسرحية سبق وعرضتها سيدة المسرح العربي الفنانة سمية أيوب على المسرح القومي خلال حقبة الستينات، قائلة: «هناك جهل كتير أوي والجاهل ده ما يناقش ويسكت».