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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مروحية بحرية إيرانية تحلق فوق سفينة أمريكية في الخليج العربي .. فيديو

سفينة هجومية برمائية
سفينة هجومية برمائية في الخليج

نشرت وكالة تسنيم للأنباء مقطع فيديو لما وصفته بطائرة هليكوبتر مقاتلة تابعة للبحرية الإيرانية على متن سفينة هجومية برمائية من طراز واسب يو إس إس إسيكس في الخليج العربي.


في وقت سابق من العام الجاري، أعلن الأدميرال علي رضا تنكسيري، قائد البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، أن الجمهورية الايرانية “لديها سيطرة كاملة” على الخليج العربي وأنها “تهيمن على المياه بأكملها” هناك.
 

وفي المقطع الذي تبلغ مدته 42 ثانية، شوهدت السفينة يو إس إس إسيكس، والمعروفة أيضًا باسم Landing Helicopter Dock (LHD-2)، من قمرة القيادة للمروحية الإيرانية وهي تقوم بـ 'رحلة استطلاعية" فوق السفينة الحربية الأمريكية، وفقًا للأنباء الإيرانية.

وأظهرت اللقطات أيضا أن رادار السفينة يو إس إس إسيكس نشط على ما يبدو عندما شوهدت المروحية وهي تحلق على مقربة من السفينة.

ويأتي الفيديو وسط توترات متأججة بين طهران وواشنطن في الخليج ، والتي كانت قائمة منذ عام 2018 ، عندما أعلن الرئيس آنذاك دونالد ترامب انسحاب واشنطن أحادي الجانب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ، كما أعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على الجمهورية الإسلامية.
 

وتصاعدت التوترات في يناير 2020 بعد اغتيال قاسم سليماني ، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ، الذي قُتل في غارة أمريكية بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي.

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