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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الثانوية العامة .. 7 خطوات لتحميل الكتب المدرسية على التابلت

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت المدارس الثانوية لطلابها خطوات تحميل الكتب المدرسية الالكترونية من موقع وزارة التربية والتعليم على التابلت.

وتمثلت هذه الخطوات في :
- ادخل ايقونة موقع وزارة التربية والتعليم على التابلت
- اضغط على بوابة التعليم الالكتروني 
- اضغط على المرحلة الثانوية
- حدد الصف الدراسي الذي تريد تحميل كتبه
- اضغط على ايقونة الكتب الدراسية الالكترونية
-اختر المادة المراد تحميل كتبها 
-اضغط على تحميل الملف

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جدير بالذكر أنه قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قرر عدم طباعة كتب ورقية للمرحلة الثانوية لكل الطلاب من العام الأول إلى الثالث الثانوى، على اعتبار أن طلاب المرحلة الثانوية لديهم أجهزة تابلت يمكنهم من خلالها الوصول لكافة مصادر التعلم والاستفادة بجميع المنصات التعليمية.

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ستكون إلكترونية، وأنه تم تأسيس بنية تحتية قوية، ويتم تطويرها بشكل دورى ومستمر.

 ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 11 يونيو 2022.

وعلى جانب آخر، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه بالنسبة للطلاب الراسبين في الثانوية العامة ويرغبون في التحويل لمدارس التعليم الفني أو لا يرغبون في استكمال مراحلهم التعليمية، فلا يحق لهؤلاء الطلاب الاحتفاظ بأجهزة التابلت التي تم توزيعها على طلاب مرحلة الثانوية العامة.

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته للمديريات التعليمية: على هؤلاء الطلاب تسليم أجهزة التابلت الخاصة بهم في مدارسهم قبل إنهاء إجراءات تحويل الطالب إلى أي مدرسة أخرى بخلاف مدارس الثانوية العامة.

المدارس الثانوية الكتب التربية والتعليم التابلت

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