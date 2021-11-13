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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسطورة الضحك.. ويزو توجه رسالة إلى الفنان محمد سعد

ويزو ومحمد سعد
ويزو ومحمد سعد

نشرت النجمة دينا محسن الشهيرة بـ "ويزو"، صورة عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ويزو في الصورة بصحبة النجم محمد سعد من كواليس مسرحية "اللمبى فى زمن الجاهلية" وعلقت: "محمد سعد أسطورة الضحك"


وتعرض مسرحية "اللمبى في الجاهلية" للنجم محمد سعد فى موسم الرياض لمدة 5 أيام، من يوم 10 نوفمبر إلى 14 نوفمبر الجارى، ويشارك في المسرحية سامى مغاورى ومى سليم وويزو وطاهر أبو ليلة وحسن عبد الفتاح ومنير مكرم وإخراج تامر كرم.
 


وكانت ويزو قد انتهت من تصوير مشاهدها فى فيلم "تماسيح النيل"، والمنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائى.


"تماسيح النيل".. من تأليف لؤى السيد، وبطولة النجوم: "حمدى الميرغنى، خالد الصاوى، مصطفى خاطر، بيومى فؤاد، سامية الطرابلسى، كريم عفيفى،هنادى مهنا، محمد ثروت، سليمان عيد، محمد جمعة".

 

محمد سعد عرض مسرحى موسم الرياض مسرحية اللمبى فى الجاهلية اسطورة الضحك

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