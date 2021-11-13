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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليونان تعلن حالة التأهب القصوى في أعقاب تصريحات أردوغان بفتح الحدود وتدفق اللاجئين

القوات المسلحة اليونانية
القوات المسلحة اليونانية

أعلنت القوات المسلحة اليونانية، حالة التأهب القصوى بجميع أنحاء البلاد في أعقاب التصريحات الأخيرة، الصادرة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن فتح الحدود وتدفق اللاجئين.


وذكرت صحيفة كاثمريني اليونانية اليوم السبت، أنه جرى اتخاذ القرار خلال اجتماع استثنائي عقده رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني، كونستانتينوس فلوروس، بمشاركة رؤساء جميع القيادة العامة للجيش، والأركان العامة للبحرية والقوات الجوية اليونانية.
 

وقررت السلطات اليونانية اتخاذ تدابير احترازية، مع التركيز بشكل خاص على زيادة مراقبة حدود البلد البرية والبحرية، وعلى الإبلاغ الفوري من جانب الوحدات الحدودية عن الحوادث المتعلقة بزيادة تدفقات الهجرة غير المشروعة.


وجرى اتخاذ القرارات بالتنسيق الكامل مع رؤساء الشرطة اليونانية وخفر السواحل اليونانية.
يأتي قرار زيادة مستوى الجاهزية في أعقاب تصريحات أردوغان أول أمس /الخميس/، عندما قال إن اليونان "ستعاني" إذا فتح الحدود حتى يتمكن المهاجرون من دخول اليونان عن طريق بلاده، بينما انتقد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس لعدم امتنانه لهذه القضية، قائلاً إن تركيا تستضيف خمسة ملايين لاجئ.
 

كما انتقد أردوغان من وجود القوات الأمريكية في ميناء ألكساندروبولي شمال اليونان، قائلاً إن واشنطن "اختارت الجار الخطأ" وأن "اليونان كلها تحولت إلى قاعدة أمريكية".
 

رئيس الوزراء القوات المسلحة واشنطن أردوغان تركيا اليونان

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