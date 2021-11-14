يقلل من الوفيات.. بدء تجارب لقاح جديد لفيروس الإيبولا على البشر

يعتقد العلماء أن فيروس الإيبولا ينتقل في الغالب إلى البشر عن طريق خفافيش الفاكهة، لكن العلماء اكتشفوا أنه يمكن أن ينتقل عن طريق التعامل مع حيوانات أخرى.

وكشفت دراسة جديدة، أجراها باحثون من جامعة أكسفورد، عن أن العلماء يأملون في تطوير لقاحات جديدة، يمكن أن تقلل الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس الإيبولا.

لقاح جديد يبدأ تجاربه على البشر لعلاج فيروس الإيبولا





وأفاد الباحثون، بأنهم صنعوا لقاحا جديدا باسم ChAdOx1 biEBOV يستخدم نفس التكنولوجيا المستخدمة في علاج فيروس كورونا لمنع الوفيات من الإصابة بفيروس الإيبولا، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .





وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، انهم ابتكروا لقاحا جديدا لمعالجة سلالات الإيبولا في زائير والسودان، وهما النوعان الأكثر شيوعًا والأكثر فتكًا.



وستشهد التجربة 26 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عامًا تم تلقيحها بالحقنة ومراقبتهم على مدار ستة أشهر في أكسفورد. ومن المقرر أن تبدأ مراجعة النتائج مرة أخرى في تنزانيا بحلول نهاية العام.



ومن المقرر أن يختبر الباحثون في المرحلة الأولى سلامة اللقاح الجديد وآثاره الجانبية وأفضل جرعة وتوقيته، وستشهد التجارب اللاحقة كيفية أدائه ضد فيروس الإيبولا في العالم الحقيقي.



وأكد الباحثون، أن هناك لقاحات أخرى لفيروس الإيبولا تعتمد على أنواع زائير، لكن باحثي أكسفورد يأملون أن يكون للقاح الجديد مدى أوسع؛ حيث أن هناك 4 أنواع من فيروس الإيبولا معروفة بأنها تسبب المرض للإنسان، ومن بين هذه الأنواع ، تعد الأنواع الزائيرية الأكثر فتكًا ، حيث تسبب الوفاة في 70٪ إلى 90٪ من الحالات إذا تُركت دون علاج.

لقاح جديد يبدأ تجاربه على البشر لعلاج فيروس الإيبولا





وتعد فصيلة زائير من فيروس الإيبولا مسؤولة عن معظم حالات تفشي المرض ، بما في ذلك تفشي المرض في غرب أفريقيا 2014-2016 وتفشي المرض عام 2018 في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ، حيث أصيب أكثر من 32000 شخص وتوفي أكثر من 13600 شخص.



وأوضح الباحثون، انه يعتمد اللقاح الجديد لفيروس الإيبولا ChAdOx1 ، على حقن نسبة ضعيفة من فيروس نزلات البرد الشائع لدى الشمبانزي الذي تم تعديله وراثيًا بحيث يستحيل تكاثره في البشر، وقد تم بالفعل استخدام هذه الطريقة بنجاح في لقاح Oxford-AstraZeneca Covid.



وقالت تيريزا لامبي ، الأستاذة المشاركة في معهد جينر والباحث العلمي الرئيسي في جامعة أكسفورد: `"لا تزال حالات تفشي فيروس إيبولا المتفرقة تحدث في البلدان المتضررة ، مما يعرض حياة الأفراد إلى الخطر، وخاصة العاملين الصحيين. لذا نحن بحاجة إلى المزيد من اللقاحات لمواجهة هذا المرض المدمر.



ومن جهته، أوضح الدكتور دانيال جينكين، الباحث الرئيسي في التجربة في معهد جينر: "أدت التطورات الأخيرة إلى الموافقة على لقاحات ضد أحد الفيروسات التي تسبب مرض فيروس الإيبولا". ومع ذلك ، يمكن أن يكون سبب هذا المرض عدة أنواع مختلفة من الفيروسات وقد يتطلب كل منها استجابة مناعية مستهدفة لتوفير الحماية.



وأشار جينكين، إلى أنهم صمموا لقاح الإيبولا الجديد لاستهداف نوعي الفيروسات اللذين تسببا في جميع حالات تفشي فيروس إيبولا ووفياته تقريبًا ، ونتطلع الآن إلى اختبار هذا في المرحلة الأولى من التجارب السريرية.



وقتل الإيبولا ما لا يقل عن 11000 شخص في جميع أنحاء العالم في آخر تفشي كبير للفيروس وأهلك غرب إفريقيا في 2014-2016؛ حيث ينتقل فيروس الإيبولا إلى البشر من الحيوانات البرية ، مثل الخفافيش والشمبانزي والغوريلا .