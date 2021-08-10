عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القاتل الجديد.. ما هي أعراض فيروس ماربورغ؟

فيروس ماربورغ
فيروس ماربورغ

قال الدكتور  هاني عياش، أستاذ تروية القلب وأبحاث الحالات الحرجة واستشاري أمراض القلب بجامعة نيويورك، إن فيروس ماربورغ هو من نفس عائلة الإيبولا، بدأ من عام 1967 في ألمانيا وأصيب به بعض الأشخاص هناك، ومن ثم جاءت منه نوبات متتابعة.


وأضاف "الدكتور هاني عياش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية "Ten" اليوم الثلاثاء، أن فيروس ماربورغ هو أقل حدة من الإيبولا ولكنه كان يظهر معها ويبدأ بأعراض شديدة مثل الحمى ثم الإسهال الشديد التي تصل لنسبة الجفاف العنيد جدًا، وفترة حضانته من 3 إلى 9 أيام، موضحًا أن نسبة الوفيات من فيروس ماربورغ حوالي 60 % من المصابين به.

وتابع الدكتور هاني عياش، أستاذ تروية القلب وأبحاث الحالات الحرجة واستشاري أمراض القلب بجامعة نيويورك، أنه لا يوجد علاج محدد لفيروس ماربورغ، ولكن يتم إعطاء المريض لعلاج الجفاف وأدوية أخرى لزيادة المناعة لدى الشخص المصاب بالفيروس، مؤكدًا انه لم يكن هناك اهتمام بايجاد علاج نظرًا لأنه كان يصيب عدد قليل من البشر وقت ظهوره.

وأردف الدكتور هاني عياش، أستاذ تروية القلب وأبحاث الحالات الحرجة واستشاري أمراض القلب بجامعة نيويورك، أن فيروس ماربورغ ينتقل من الإنسان للإنسان ونادرًا ما ينتقل عن طريق التنفس، ومعظم انتقاله يكون عن طريق الأغشية واللعاب والدم والجنس.
 

فيما فيروس ماربورغ أكدت منظمة الصحة العالمية (WHO) حدوث أول حالة وفاة بفيروس ماربورغ في غرب إفريقيا، فما هو فيروس ماربورغ شديد العدوى ، وما هي أعراض المرض؟

منذ عام 1967 ، كان هناك 12 تفشيًا رئيسيًا لفيروس ماربورغ ، معظمها في شرق وجنوب إفريقيا، لكن منظمة الصحة العالمية أكدت الآن أول حالة وفاة بفيروس ماربورغ في غرب إفريقيا بعد وفاة شخص في غينيا.
 

وقالت منظمة الصحة العالمية إن أول إصابة  بفيروس ماربورغ تأكدت الأسبوع الماضي في غينيا الجديدة بعد أن سعى المريض للعلاج في عيادة محلية . 

وقال ماتشيديسو مويتي ، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا ، في بيان: احتمال انتشار فيروس ماربورغ على نطاق واسع يعني أننا بحاجة إلى إيقافه في مساره.

وتابع:"نحن نعمل مع السلطات الصحية لتنفيذ استجابة سريعة تعتمد على تجربة غينيا السابقة وخبرتها في إدارة فيروس إيبولا ، الذي ينتقل بطريقة مماثلة."
 

وقالت منظمة الصحة العالمية إن معدلات وفيات وحالات الإصابة بماربورغ تفاوتت من 24 %  إلى 88% في حالات التفشي السابقة ، اعتمادًا على سلالة الفيروس وإدارة الحالة.
 

هاني عياش تروية القلب الحالات الحرجة امراض القلب فيروس ماربورغ

موضوعات متعلقة

القاتل الجديد.. ما هي أعراض فيروس ماربورغ وكيف ينتقل؟

ترشيحاتنا

غادة والي: الأمم المتحدة لديها برامج للتنمية المجتمعية للإقلاع عن زراعة المخدرات..فيديو

ميسي ينتقل لـ باريس سان جيرمان

أسامة ربيع: قناة السويس الجديدة أحدثت زيادة في عدد السفن وحجم الإيرادات

خالد قمر يدرك التعادل للاتحاد أمام الزمالك

ميسي يعلق على انتقاله لـ باريس سان جيرمان

كلام نهائي.. رامي رضوان: دلال عبد العزيز لم تعلم بوفاة سمير غانم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قلبنا موجوع عليه.. تامر أمين يكشف تطورات حالة مؤمن زكريا

حرائق الجزائر.. النيران تشتعل بـ 50 منطقة .. وسيناريو العام الماضي يتكرر

ينتشر في الأعضاء التناسلية.. هاني الناظر يحذر من انتشار فيروس الهربس..اعرف السبب

الأمم المتحدة تحذر من كارثة تهدد كوكب الأرض.. فيديو

هل يعود مؤمن زكريا للملاعب؟.. أول طبيب معالج له يفجر مفاجأة.. فيديو

صاحبة ذهب طوكيو.. فريال أشرف تفضح سوء تخطيط اللجنة الأولمبية المصرية |مستند

نور عمرو دياب تعلن خطبتها لشاب بريطاني من أصول أفريقية.. تفاصيل

39 دولة تواجه خطر الاختفاء من العالم بسبب المناخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".. صور

بعثة منتخب اليد تصل مطار القاهرة بعد أداء مبهر في أولمبياد طوكيو

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال البعثة المصرية الأولمبية بحضور وزير الرياضة.. صور

فيديو

سببها عمل إجرامي .. إندلاع حرائق ضخمة فى عدة ولايات جزائرية

لم يتمالك نفسة .. وفاة أب بعد دقائق من رحيل نجليه

سقط على رأسه وفقد الوعى.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا بعد نقله للمستشفى

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

اﻟﻤﺰﻳﺪ