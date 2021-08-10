القاتل الجديد.. ما هي أعراض فيروس ماربورغ؟

قال الدكتور هاني عياش، أستاذ تروية القلب وأبحاث الحالات الحرجة واستشاري أمراض القلب بجامعة نيويورك، إن فيروس ماربورغ هو من نفس عائلة الإيبولا، بدأ من عام 1967 في ألمانيا وأصيب به بعض الأشخاص هناك، ومن ثم جاءت منه نوبات متتابعة.



وأضاف "الدكتور هاني عياش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، على فضائية "Ten" اليوم الثلاثاء، أن فيروس ماربورغ هو أقل حدة من الإيبولا ولكنه كان يظهر معها ويبدأ بأعراض شديدة مثل الحمى ثم الإسهال الشديد التي تصل لنسبة الجفاف العنيد جدًا، وفترة حضانته من 3 إلى 9 أيام، موضحًا أن نسبة الوفيات من فيروس ماربورغ حوالي 60 % من المصابين به.

وتابع الدكتور هاني عياش، أستاذ تروية القلب وأبحاث الحالات الحرجة واستشاري أمراض القلب بجامعة نيويورك، أنه لا يوجد علاج محدد لفيروس ماربورغ، ولكن يتم إعطاء المريض لعلاج الجفاف وأدوية أخرى لزيادة المناعة لدى الشخص المصاب بالفيروس، مؤكدًا انه لم يكن هناك اهتمام بايجاد علاج نظرًا لأنه كان يصيب عدد قليل من البشر وقت ظهوره.

وأردف الدكتور هاني عياش، أستاذ تروية القلب وأبحاث الحالات الحرجة واستشاري أمراض القلب بجامعة نيويورك، أن فيروس ماربورغ ينتقل من الإنسان للإنسان ونادرًا ما ينتقل عن طريق التنفس، ومعظم انتقاله يكون عن طريق الأغشية واللعاب والدم والجنس.



فيما فيروس ماربورغ أكدت منظمة الصحة العالمية (WHO) حدوث أول حالة وفاة بفيروس ماربورغ في غرب إفريقيا، فما هو فيروس ماربورغ شديد العدوى ، وما هي أعراض المرض؟

منذ عام 1967 ، كان هناك 12 تفشيًا رئيسيًا لفيروس ماربورغ ، معظمها في شرق وجنوب إفريقيا، لكن منظمة الصحة العالمية أكدت الآن أول حالة وفاة بفيروس ماربورغ في غرب إفريقيا بعد وفاة شخص في غينيا.



وقالت منظمة الصحة العالمية إن أول إصابة بفيروس ماربورغ تأكدت الأسبوع الماضي في غينيا الجديدة بعد أن سعى المريض للعلاج في عيادة محلية .

وقال ماتشيديسو مويتي ، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا ، في بيان: احتمال انتشار فيروس ماربورغ على نطاق واسع يعني أننا بحاجة إلى إيقافه في مساره.

وتابع:"نحن نعمل مع السلطات الصحية لتنفيذ استجابة سريعة تعتمد على تجربة غينيا السابقة وخبرتها في إدارة فيروس إيبولا ، الذي ينتقل بطريقة مماثلة."



وقالت منظمة الصحة العالمية إن معدلات وفيات وحالات الإصابة بماربورغ تفاوتت من 24 % إلى 88% في حالات التفشي السابقة ، اعتمادًا على سلالة الفيروس وإدارة الحالة.

