محافظ الفيوم: توفير 8 منافذ لبيع اللحوم والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن توفير 8 منافذ بيع متحركة لبيع اللحوم الطازجة والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بمناطق متفرقة داخل مركز ومدينة الفيوم، بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحاربة جشع بعض التجار.

وأشار الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم المتحدث الرسمي للمحافظة، الى الدفع بعدد 8 سيارات كمنافذ مجهزة متحركة لبيع اللحوم الطازجة ومصنعاتها وكذلك الدواجن، بالأضافة الى بيع السلع والمنتجات الغذائية والتموينية.

وأضاف معاون المحافظ، أن المنافذ متواجدة الان، بمناطق السواقى، والصوفى بمدخل الصيفية، والسلخانة، وكيمان فارس بجانب موقف سنهور، وقحافة وميدان الحواتم، لافتاً الى عرض أسعار المنتجات على لوحة كبيرة واضحة للجمهور بالأماكن المستهدفة، حيث تبدء أسعار اللحوم الطازجة بالكيلو من 115 جنيها، و68 جنيها للحوم المجمدة.

ولفت معاون المحافظ، إلى أن توفير هذه المنافذ تسير جنباً الى جنب مع الحملات التفتيشية على محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والسلع الأساسية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسعار، والتأكد من سلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية.

c29e8ca3-0460-4e9b-aa94-7f00f8e658a5

db3f9a8b-5f20-4c0f-88d9-5ebdf9fa60ae

00e0de75-2485-4cb7-9b2c-7cd94e3b9229

7f95134b-08ec-494c-a324-6102b6370d54

63c4b54f-9ca0-4bcf-8d12-a4b804bb89ae

661a73b2-4835-497f-b91e-1ca03118e582

5396a885-d708-401e-984f-d90d693c788a

ba9c0684-5c77-4e9f-a9ef-238b7169440f