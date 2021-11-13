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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم: توفير 8 منافذ لبيع اللحوم والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة

منافذ بيع اللحوم
منافذ بيع اللحوم بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن توفير 8 منافذ بيع متحركة لبيع اللحوم الطازجة والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بمناطق متفرقة داخل مركز ومدينة الفيوم، بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحاربة جشع بعض التجار.

وأشار الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم المتحدث الرسمي للمحافظة، الى الدفع بعدد 8 سيارات كمنافذ مجهزة متحركة لبيع اللحوم الطازجة ومصنعاتها وكذلك الدواجن، بالأضافة الى بيع السلع والمنتجات الغذائية والتموينية.

وأضاف معاون المحافظ، أن المنافذ متواجدة الان، بمناطق السواقى، والصوفى بمدخل الصيفية، والسلخانة، وكيمان فارس بجانب موقف سنهور، وقحافة وميدان الحواتم، لافتاً الى عرض أسعار المنتجات على لوحة كبيرة واضحة للجمهور بالأماكن المستهدفة، حيث تبدء أسعار اللحوم الطازجة بالكيلو من 115 جنيها، و68 جنيها للحوم المجمدة.

ولفت معاون المحافظ، إلى أن توفير هذه المنافذ تسير جنباً الى جنب مع الحملات التفتيشية على محال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والسلع الأساسية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسعار، والتأكد من سلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية.

 

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التنسيق جهاز مشرةعات الخدمة الوطنية محافظ الفيوم منافذ بيع اللحوم المواطنيين

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