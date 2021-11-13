قالت الدكتورة هبة ياسر المستشار الطبي لشركة amd، إن السيدات تبحث عن منتجات مرطبة للبشرة، مشيرة الى انهم يبحثون بالطريقة الخطأ عن طريق تجربة منتجات منتشرة على السوشيال ميديا دون تجربة أو علم .



وأضافت هبة ياسر خلال برنامج «أنا والطبيب»، المذاع على فضائية «صدى البلد 2»، وتقدمه الإعلامية «ماري نعيم» أن كريم بروش يتكون من مكونات طبيعية لعلاج أغلب مشاكل البشرة ومنها عوامل التقدم في العمر والتجاعيد.



وأوضحت هبة ياسر أن كريم بروش مصرح من وزارة الصحة وينصح به الأطباء ويتم كتابته في الروشتات.



وأكملت هبة ياسر:" كريم بروش يزيد من عمر خلايا الجلد ويعمل على تفتيح المناطق الغامقة في البشرة وهو مضاد للاكسدة ".

ولفتت هبة ياسر:" كريم بروش يحتوي على فيتامين الجمال ومنها فيتامين سي وفيتامين أ، واستخدام كريم بروش مهم في فصل الشتاء لأنه يحتوي على البانثينول الذي يعتبر مرطب ".