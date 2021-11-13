دورة تدريبية حول السلامة المهنية لـ 120 عاملا بمحطات مياه الشرب بكفرالشيخ

نظمت الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، دورة تدريبية للعمال والفنيين بالمحطات على كيفية الالتزام بمهمات السلامة والتعامل مع تسريب الكلور.

وشملت الدورة التدريب على كيفية الدخول للأماكن المغلقة والتعامل فى حالات الطوارئ مثل الحريق والتعامل أيضاً مع لوحات الكهرباء وتأمينها وتأمين بيئة العمل بالمواقع، وتم تدريب فيما يقرب من 120 عاملاً بـ 10 مناطق بالمحافظة.

وصرح المهندس شعبان محمد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بكفر الشيخ، أن الهدف من التدريب تأهيل كوادر قادرة على التعامل مع الطوارئ والأزمات مثل تسرب الكلور والأماكن المحصورة ونقل الخبرات لباقى العاملين بالشركة والعمل على الحصول على شهادة الTSM للعديد من المحطات.

وأشار إلى أن هذا التدريب يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية وتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة برفع كفاءة العنصر البشرى وتوفير أفضل البرامج التدريبية .

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