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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميار الغيطي تفاجئ جمهورها بإطلالة جديدة

ميار الغيطي
ميار الغيطي

نشرت الفنانة ميار الغيطي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة انيقة تكشف عن جمالها وأناقتها.


وتألقت ميار الغيطي في الصورة، مرتدية فستان مكشوف باللون الأسود ليبرز رشاقتها وجمالها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت علي الماكياج الناعم، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذى يبرز جمال أنوثتها.


ورفعت الفنانة ميار الغيطي شعرها الذهبي الطويل  وعلقت "أحد الفساتين المفضلة لدي"  نالت إعجاب متابعيها.

يذكر أن أخر أعمال ميار الغيطي مسلسل "سوبر ميرو" في رمضان 2019، مع النجوم: إيمي سمير غانم، سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، إنعام سالوسة، وملك قورة وغيرهم.


كما شاركت في نفس العام بمسلسل "مملكة الغجر" مع فيفي عبده وحورية فرغلي من ﺇﺧﺮاﺝعبدالعزيز حشاد وتأليف محمد الغيطي.

ميار الغيطي ظهرت لأول مرة على شاشات التليفزيون، من خلال مسلسل "الحصيدة"، عام 1997، من تأليف والدها محمد الغيطي، وكان عمرها 5 سنوات.
 
وشاركت للمرة الثانية في فيلم "كابتن هيما" مع الفنان تامر حسني، بدور "توتة" شقيقته الصغرى، عام 2008.
 
كما جسدت دور الفتاة الجامعية المثقفة المتحررة التي تتعرض لصدمة عاطفية فتتغير حياتها لتنضم إلى إحدى الجماعات الإسلامية المتشددة، وترتدي النقاب خلال أحداث مسلسل "أيام الحب والرعب".

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