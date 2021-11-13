خصومات 50%.. انطلاق معرض وزارة الأوقاف للكتاب بجامعة الأزهر

افتتح عمداء كليات اللغة العربية والدارسات الإسلامية بنات والدراسات الإنسانية اليوم السبت، معرض وزارة الأوقاف للكتاب الذي يقيمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف بجامعة الأزهر الشريف وذلك بحضور عدد من أساتذة وطلاب الجامعة، وخلال الافتتاح أشاد الجميع بإصدارات وزارة الأوقاف حيث شهد المعرض إقبالاً كثيفا على إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بما يعكس اهتمام المجتمع بالتزود بالثقافة الوسطية وثقة الجميع في إصدارات وزارة الأوقاف.



ويقدم المجلس باقة متميزة من أهم وأحدث إصدارات وزارة الأوقاف وذلك بأسعار تنافسية وتخفيضات كبيرة تصل إلي خصم 25 % على جميع الإصدارات والمطبوعات الحديثة العربية والمترجمة بجانب خصم 20 % على جميع الموسوعات وكتب التراث والمنتخب في تفسير القرآن الكريم عربي ولغات وأخيرا خصم 50% على أسطوانات CD – DVD.



كما يقدم المجلس هدية أسطوانة مدمجة على كل الفواتير البالغة مائة جنيه فأكثر و2 أسطوانة مدمجة على المبيعات البالغة مائتي جنيه فأكثر، وعددا من المجلات الصادرة عن المجلس.



وشهدت كل هذه المعارض إقبالا كبيرا من الطلاب على إصدارات الأوقاف لجميع المعارض المقامة.