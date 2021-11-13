عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خصومات 50%.. انطلاق معرض وزارة الأوقاف للكتاب بجامعة الأزهر

صدى البلد

افتتح عمداء كليات اللغة العربية والدارسات الإسلامية بنات والدراسات الإنسانية اليوم السبت، معرض وزارة الأوقاف للكتاب الذي يقيمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف بجامعة الأزهر الشريف وذلك بحضور عدد من أساتذة وطلاب الجامعة، وخلال الافتتاح أشاد الجميع بإصدارات وزارة الأوقاف حيث شهد المعرض إقبالاً كثيفا على إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بما يعكس اهتمام المجتمع بالتزود بالثقافة الوسطية وثقة الجميع في إصدارات وزارة الأوقاف.


ويقدم المجلس باقة متميزة من أهم وأحدث إصدارات وزارة الأوقاف وذلك بأسعار تنافسية وتخفيضات كبيرة تصل إلي خصم 25 % على جميع الإصدارات والمطبوعات الحديثة العربية والمترجمة بجانب خصم 20 % على جميع الموسوعات وكتب التراث والمنتخب في تفسير القرآن الكريم عربي ولغات وأخيرا خصم 50% على أسطوانات CD – DVD.


كما يقدم المجلس هدية أسطوانة مدمجة على كل الفواتير البالغة مائة جنيه فأكثر و2 أسطوانة مدمجة على المبيعات البالغة مائتي جنيه فأكثر، وعددا من المجلات الصادرة عن المجلس.


وشهدت كل هذه المعارض إقبالا كبيرا من الطلاب على إصدارات الأوقاف لجميع المعارض المقامة.

معرض وزارة الأوقاف للكتاب وزارة الأوقاف المجلس الاعلى للشئون الاسلامية

ترشيحاتنا

سرعة الرياح 80 كيلو.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيء بأسوان..فيديو

فوائد القرفة.. أبرزها تحمي من الأورام السرطانية

لٱول مرة هقوله.. طارق يحيى يكشف سرا صادما عن ملعب حلمي زامورا

بعد خلعها الحجاب.. شاهد اطلالات هدى رمزي

في ختام زيارتها لباريس.. نائبة بايدن وزوجها يكرمان ضحايا هجمات 2015 الإرهابية

الجيش العراقي يعلن القبض على 8 أشخاص.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما تنزلوش الشتوي.. تعرف على مواعيد بدء فصل الشتاء

آخر 48 ساعة.. البترول تحذر من مضاعفة فاتورة غاز شهر نوفمبر

مش هشكي للفيفا..مرتضي منصور:لن أنفذ حكم عودتي لـ رئاسة الزمالك إلا بالطرق القانونية

تصفيات كأس العالم 2022.. موعد تحديد منافس منتخب مصر في المرحلة النهائية

تعليق سعودي جديد على الأزمة مع لبنان بسبب قرداحي

مصرع 14 عنصرا إجراميا خطرا وضبط 608 آخرين فى مواجهة الشرطة خلال أسبوع

أسوان مجرد بداية | تحذير لـ سكان القاهرة من تغيرات الطقس

الصحة: 503 أشخاص تلقوا الأمصال المضادة للدغ العقرب بأسوان وغادروا المستشفيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكا تتوعد آبي أحمد..وعقوبات قاسية على إريتريا لارتكابها مجازر واغتصابات في تيجراي

ضربة قاضية للمشاهدين.. نهاية صادمة لـ «جيمس بوند» ورحيله للأبد

مولود في الشهر الخامس.. شاهد الطفل الأسرع ولادة في العالم|صور

بفستان من Oscar-de-la-Renta وخاتم بمليون دولار.. شاهد زفاف باريس هيلتون الأسطوري بالصور

فيديو

جهل كتير.. إلهام شاهين تكشف أسرار مسرحية المومس الفاضلة

أول رجل فتحت قلبى له.. باريس هيلتون تكشف مشاعرها بحفل زفافها.. فيديو

ظهور العقارب..سيول وثلوج تغرق أسوان

رانيا يوسف تكشف تفاصيل مشهد صامت مع الزعيم عادل إمام .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

بقلم إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

اﻟﻤﺰﻳﺪ