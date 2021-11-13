ميثاق جلاسجو.. المفاوضون يضعون اللمسات الأخيرة على الاتفاقية التاريخية لمكافحة تغير المناخ|فيديو

وافق المفاوضون الدوليون، في قمة COP26، على اتفاقية مناخية تهدف إلى تقليل استخدام الفحم والوقود الأحفوري والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.



وتم التوصل إلى الاتفاق، المعروف باسم ميثاق جلاسجو للمناخ، يوم السبت، وهو الأول من نوعه خلال 25 عامًا التي أجرت فيها الأمم المتحدة محادثات المناخ.



ومن السمات الرئيسية الأخرى للاتفاقية دعوة الدول الصناعية الغنية، ابتداء من عام 2025، لمضاعفة دعمها المالي لجهود التكيف في العالم النامي من 100 مليار دولار كل عام.

ومع ذلك، فإن الدول الأكثر عرضة للخطر لم تتلق أي ضمانات حقيقية من الدول التي ساهمت في تغير المناخ أكثر من غيرها.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: “كوكبنا الهش معلق بخيط رفيع، ما زلنا نطرق باب كارثة المناخ، وحان الوقت للذهاب إلى وضع الطوارئ - أو أن فرصتنا في الوصول إلى صافي الصفر ستكون صفرًا ”.

ويبدو أن الاتفاقية نصف انتصار لنشطاء المناخ، إذ أن أول نص من مؤتمر الأطراف يتميز بمصطلح 'الوقود الأحفوري'.

كما تضمنت الاتفاقية 'تصعيد الجهود لخفض طاقة الفحم بلا هوادة والتخلص التدريجي من دعم الوقود الأحفوري غير الفعال'.

كما قدمت الاتفاقية خارطة طريق لإجراء تخفيضات أكثر صرامة للانبعاثات على مدار العقد ودعت الدول إلى جعل أهداف الانبعاثات الخاصة بها تتماشى مع الاحترار 1.5 درجة مئوية بموجب اتفاق باريس للمناخ بحلول عام 2022 وعدم مراجعتها في عام 2025 كما تم الاتفاق عليه سابقًا.



وأصيب النشطاء بخيبة أمل في الاتفاق على اللغة المحيطة بالفحم.

ووفقا للتقارير، بسبب ضغوط من الممثلين الهنود ، تم تغيير اللغة في الاتفاقية النهائية من 'التخلص التدريجي' إلى 'التخلص التدريجي' من الفحم.



التنازلات التي كان لا بد من تقديمها لكسب دعم واسع لم تخسر على البعض.

واعتذر ألوك شارما، رئيس مؤتمر المناخ COP26 البريطاني ، وكاد ينهار في حديثه عن الاتفاقية مع الاعتراف بأهمية إقراره.

واعترف الكثير من الحاضرين بأن ميثاق جلاسجو للمناخ لم يذهب بعيدًا بما فيه الكفاية، لكنهم شعروا أنها كانت خطوة أولى جيدة.

ومع ذلك، كانت جريتا ثونبرج أقل إعجابًا بمؤتمر المناخ COP26 وميثاق جلاسجو للمناخ.

وأفاد علماء المناخ أنه إذا زاد الاحترار العالمي إلى ما بعد 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الصناعة، ويمكن أن تلعب أسوأ الكوارث المناخية.

وفي هذا السيناريو، ستختفي القمم الجليدية إلى حد كبير وقد تصبح بعض المناطق غير صالحة للسكن.



ومن المتوقع أنه للبقاء دون عتبة 1.5 درجة مئوية ، يجب خفض الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030.