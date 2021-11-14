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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط بندقية وتلسكوب مع راكب أجنبي في مطار القاهرة.. صور

رجال الجمارك
رجال الجمارك

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب بمطار القاهرة الدولي برئاسة أسامة دياب مدير الجمرك  من ضبط محاولة تهريب تلسكوب وبندقية ضغط هواء بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الطائرة القطرية القادمة من الدوحة استوقف ياسر محمد إبراهيم رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احد راكب أجنبى من أصل مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه او يستحق عنه سداد رسوم وضرائب جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بواسطة عمرو عبد المجيد غزال مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود كثافات ما يشتبه ان تكون بندقية .

وقام محمود عبد النبي عباس مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بتكليف أحمد عطالله عبد التواب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود بندقية ضغط هواء وتلسكوب يتم تثبيته علي سلاح (بندقية)، قام أسامة محمد دياب مدير الجمرك بالعرض على إدارة شرطة الحماية المدنية بالمطار حيث افاد تقرير المقدم طارق رماح بأن البندقية ضغط هواء ويلزم لدخولها موافقة وتصريح من مصلحة الأمن العام، أما التلسكوب فمحظور دخوله .

قرر أسامة دياب مدير إدارة الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 144 لسنة 2021 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

صورة من الضبطية 
صورة من الضبطية 
صورة من الضبطية 

 

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