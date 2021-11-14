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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

طالبات الأزهر يجملن المدرج الخاص بهن استعدادا ليوم التطوع الجامعي.. صور

طالبات الأزهر تجملن
طالبات الأزهر تجملن المدرج الخاص بهن استعدادا ليوم التطوع

شاركت طالبات الفرقة الرابعة قسم الحديث بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر في مدينة السادات، في يوم التطوع لتجميل وتزيين الكلية.

وقامت الطالبات، بتجميل ودهان جدران المدرج الخاص بهن في الكلية، وقمن بأنفسهن بعمل دهان الجدران تزيين الحوائط والكتابات عليها.

وخصصت جامعة الأزهر، يوم 22 نوفمبر الجاري، يوم التطوع للطلاب والطالبات في جامعة الأزهر للتطوع في تجميل وتزيين الكليات الخاصة بهم.

وقالت أمل زكريا، مسئولة النشاط الطلابي في كلية الدراسات الإسلامية والعربية في مدينة السادات، لصدى البلد، إن البرنامج يضم عمل مسابقة لأجمل مدرج بالكلية، فكل فرقة دراسية تكون فريق طالبات يقمن بتجميل المدرج الخاص بهن، وفيه يتم دهان الجدران وتعليق لافتات والتوعية بأهمية النظافة ، وتوزيع كروت على الطالبات للحث على نظافة الكلية والمجتمع المحيط بهن.
 

كانت قد انطلقت افتتاح برنامج "إعداد قيادات أزهرية ... صناعة قائد التطوع" لتأهيل 1000 أزهري من عدد (52) كلية من أعضاء هيئة التدريس والطلبة، برعاية وزارات (التضامن - الشباب والرياضة - التخطيط) ومعهد إعداد القادة "وزارة التعليم العالي" ووكالة الفضاءالمصرية وبالتعاون مع الإتحاد العربي للتطوع.

طالبات الأزهر تجملن المدرج الخاص بهن استعدادا ليوم التطوع
طالبات الأزهر تجملن المدرج الخاص بهن استعدادا ليوم التطوع
طالبات الأزهر تجملن المدرج الخاص بهن استعدادا ليوم التطوع
طالبات الأزهر تجملن المدرج الخاص بهن استعدادا ليوم التطوع
طالبات الأزهر تجملن المدرج الخاص بهن استعدادا ليوم التطوع
طالبات الأزهر تجملن المدرج الخاص بهن استعدادا ليوم التطوع
طالبات الأزهر تجملن المدرج الخاص بهن استعدادا ليوم التطوع
طالبات الأزهر تجملن المدرج الخاص بهن استعدادا ليوم التطوع
طالبات كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر يوم التطوع دهان جدران المدرج تزيين الحوائط

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