روسيا تعلن بدء توريد أس 400 إلى الهند

قال ديمتري شوجايف، مدير الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني (FSMTC) لوكالة "سبوتنيك"، إن روسيا بدأت في تسليم أنظمة صواريخ إس 400 تريومف أرض جو إلى الهند تسير عمليات التسليم كما هو مخطط لها.

وقال شوجايف:"بدأت إمدادات نظام الدفاع الجوي إس -400 إلى الهند وهي تتقدم في الموعد المحدد".

ودخلت إس 400 الخدمة بالفعل في الصين وتركيا. وقعت روسيا والهند عقدًا لتسليم إس -400 في أكتوبر 2018.

في أغسطس ، قال رئيس شركة روسوبورون إكسبورت الروسية لتصدير الأسلحة، ألكسندر ميخيف ، لوكالة سبوتنيك إن المفاوضات بشأن توريد أنظمة الدفاع الجوي إس -400 جارية مع سبع دول في الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا.