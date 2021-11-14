العراق.. قضايا المتظاهرين تجاوزت الـ 1200 دعوى

قالت استئناف ذي قار فى العراق إن قضايا المتظاهرين تجاوزت الـ 1200 دعوى، وفق السومرية نيوز.

وكان قد أعلن الحشد الشعبي، السبت، انتهاء اليوم الأول من العملية الأمنية الواسعة في سلسلة جبال حمرين بمحافظة ديالى.

وقال الحشد وفق السومرية نيوز،: "الحشد والجيش أنهوا اليوم الأول من العملية الأمنية الواسعة في سلسلة جبال حمرين بتدمير 5 مضافات لفلول داعش الإرهابي كان يستخدمها عناصر التنظيم في شن هجمات على المدنيين والقوات الأمنية، فضلا عن تفكيك 3 عبوات ناسفة".

وانطلقت العملية، صباح السبت، من ثمانية محاور في المنطقة المحصورة ب‍طريق بغداد كركوك وطريق قرة تبة في سلسلة جبال حمرين ب‍ديالى لملاحقة فلول داعش الإرهابي، حيث انقسمت إلى المحاور الشمالية والشرقية، أربعة منها أسندت مسؤوليتها الى قوات الجيش، والأربعة الأخرى الجنوبية والغربية كانت من مسؤولية قيادة قاطع عمليات ديالى في الحشد الشعبي والمتمثلة بالألوية الأول وال110 والرابع و23 ولواء نداء ديالى، فضلا عن المديريات الساندة من مكافحة المتفجراتوالهندسة العسكرية وطبابة الحشد الشعبي وبقية المديريات.