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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

تصريحات مسيئة للنبي محمد .. الكنيسة تتبرأ من القمص المشلوح

فيديو زكريا بطرس
فيديو زكريا بطرس المسيء للنبي محمد يثير عاصفة غضب

فيديو زكريا بطرس .. شخصية مجهولة تساءل الكثيرون عن هويتها بعد أن فوجئوا به يوجه ادعاءات كاذبة عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ما أثار حالة من الغضب الشديد، اجتاحت موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، واستشاط رواد السوشيال ميديا غضبًا، فور انتشار تصريحات زكريا بطرس التي أساء فيها إلى الرسول محمد – صلى الله عليه وسلم وأصبح فيديو زكريا بطرس مثار اهتمام على محركات البحث .  

فيديو زكريا بطرس 

فيديو زكريا بطرس المسيء تم بثه من الولايات المتحدة الأمريكية حيث يتملك زكريا بطرس قناة فضائية تبث سمومها من أمريكا، لضرب الوحدة الوطنية بين المصريين، والإساءة إلى العقيدة الإسلامية، والادعاء كذبًا ضدها والإساءة إلى معتنقيها، وذلك قبل فيديو الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم .  

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تصريحات زكريا بطرس 

بعد بث فيديو زكريا بطرس والإساءة للنبي محمد ، تساءل الكثيرون من هو زكريا بطرس ؟ هو قمص قبطي أرثوذكسي، من مواليد عام 1934 م ، في كفر الدوار بمحافظة البحيرة، تخرج من كلية الآداب قسم تاريخ. 

تم ترسيم زكريا بطرس في شبين الكوم ثم نقل إلى طنطا، وعمل بعد ذلك كاهن في استراليا عام 1992م، وعمل في برايتون بـ إنجلترا.

حصل بطرس على جائزة باسم دانيال العام من مجلة وورلد عن برنامج «حوار الحق» عام 2008، والذي كان يسب من خلاله الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم.

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من جانبها ردت الكنيسة الأرثوذكسية على فيديو الإساءة للنبي محمد والأقاويل المنتشرة على السوشيال ميديا منذ أمس السبت على الأب سابقًا زكريا بطرس، بأنه تم انقطاع صلته بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أكثر منذ 18 سنة.

فهو كان كاهنًا في مصر وتم نقله بين عدة كنائس، وقدم تعليمًا لا يتوافق مع العقيدة الأرثوذكسية لذلك تم وقفه لمدة، ثم اعتذر عنه وتم نقله لأستراليا ثم المملكة المتحدة حيث علم تعليمًا غير أرثوذكسي أيضًا، واجتهدت الكنيسة في كل هذه المراحل لتقويم فكره.

الكاهن السابق قدم طلبًا لتسوية معاشه من العمل في الكهنوت وقَبِل الطلب المتنيح قداسة البابا شنوده الثالث بتاريخ 11 يناير 2003 ومن وقتها لم يعُد تابعًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أو يمارس فيها أي عمل من قريب أو بعيد.

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وللمزيد حول تصريحات زكريا بطرس المسيئة التي ظهرت في فيديو زكريا بطرس و فيديو الإساءة للنبي محمد شاهد الفيديوجراف التالي:

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